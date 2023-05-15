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Без яскравого макіяжу та лінз. Українцям нагадали, як фотографуватися на паспорт

Фото: Фотографування на паспорт (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Паспортний сервіс відривається у багатьох містах за кордоном, щоб українські втікачі від війни могли оформити необхідні паспортні документи та посвідчення водія.

При фотографуванні на паспорт є правила та рекомендації, яких треба дотримуватися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку сервісу в іспанському місті Валенсія.

Відвідувачам мобільного пункту оформлення документів від ДП "Документ" дали рекомендації, як правильно фотографуватися на паспорт та які правила треба знати. Зокрема:

  • обличчя має бути відкритим для фотографії. Це означає, що волосся не може закривати очі;
  • краще відмовитися від світлого одягу, шапки, шарфу або інших аксесуарів, які затемнюють обличчя, волосся або шию. Головні убори не допускаються;
  • при фотографуванні необхідно зняти окуляри або контактні лінзи;
  • рекомендується стриманий макіяж, колір шкіри обличчя має бути природнім.

Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в іспанському місті Валенсія з 27 квітня у тестовому режимі.

Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.

Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

Обслуговування громадян здійснюють за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.

Фото: Мобільний паспортний сервіс за кордоном (gettyimages.com)

У мобільних офісах у Валенсії можна отримати такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія за наявності фізичного документа;
  • страхування (медичне та на випадок втрати паспорта).

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ". За словами біженців в цій країні, у паспортному сервісі у Берліні документи можна оформити без черг.

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документиВаленсия