Без яскравого макіяжу та лінз. Українцям нагадали, як фотографуватися на паспорт

Паспортний сервіс відривається у багатьох містах за кордоном, щоб українські втікачі від війни могли оформити необхідні паспортні документи та посвідчення водія.
При фотографуванні на паспорт є правила та рекомендації, яких треба дотримуватися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку сервісу в іспанському місті Валенсія.
Відвідувачам мобільного пункту оформлення документів від ДП "Документ" дали рекомендації, як правильно фотографуватися на паспорт та які правила треба знати. Зокрема:
Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в іспанському місті Валенсія з 27 квітня у тестовому режимі.
Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.
Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.
Обслуговування громадян здійснюють за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.
У мобільних офісах у Валенсії можна отримати такі послуги:
Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ". За словами біженців в цій країні, у паспортному сервісі у Берліні документи можна оформити без черг.