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У Німеччині відрився другий пункт ДП "Документ": де він знаходиться

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П'ятниця 21 квітня 2023 13:51
У Німеччині відрився другий пункт ДП "Документ": де він знаходиться Фото: Паспортний сервіс у Кельні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці в Німеччині зможуть оформити паспорти у паспортному сервісі ДП "Документ" ще в одному місті. У Кельні почали роботу 8 мобільних офісів.

Громадян будуть обслуговувати виключно за електронним записом, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Паспортного сервісу".

У місті Кельн розпочали роботу 8 мобільних комплексів (мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс"). Адреса нового пункту прийому громадян: Breslauer Platz, Köln, 50668.

Людей прийматимуть виключно за електронним записом за посиланням cologne.pasport.org.ua. Обслуговування за живою чергою не буде. Графік роботи центру: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Громадяни України можуть звертатися у паспортний сервіс у Кельні для отримання таких послуг:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обміну ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обміну паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування (медичне і ризиків втрати паспорта).

У Німеччині відрився другий пункт ДП &quot;Документ&quot;: де він знаходитьсяФото: Мобільний паспортний сервіс у Польщі (gettyimages.com)

Оформити паспорти можна також в паспортному сервісі ДП "Документ у Берліні за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin (на другому поверсі).

Зазначається, що ДП "Документ" не оформлює документи громадянам, які отримали дозвіл/штамп на виїзд для постійного місця проживання. Вони можуть оформити новий закордонний паспорт виключно в дипломатичних або консульських установах України за кордоном.

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