ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині починає роботу паспортний сервіс ДП "Документ": дата

Новость на русском →
Четвер 30 березня 2023 10:47
У Німеччині починає роботу паспортний сервіс ДП "Документ": дата Фото: Оформлення паспортних документів за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Німеччини відривається перший офіс ДП "Документ", де українські громадяни зможуть оформити паспортні документи.

Із 31 березня центр працюватиме у Берліні в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".

Звертатися для оформлення паспортних документів українці зможуть у місті Берлін за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

На період роботи у тестовому режимі відвідувачів будуть обслуговувати за таким графіком: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 в порядку "живої черги".

Про повноцінний запуск роботи центру повідомлять на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Наразі за кордоном паспортні сервіси, де українські громадяни можуть оформити паспорт – закордонний чи ID-картку, вже діють в чотирьох країнах:

У Німеччині українці досі мали можливість оформити паспорти тільки через консульські установи.

Нагадаємо, ми писали, з чим стикаються українці у паспортному сервісі у Празі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
документи Берлин
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору