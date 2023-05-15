Без яркого макияжа и линз. Украинцам напомнили, как фотографироваться на паспорт

Паспортный сервис отрывается во многих городах за границей, чтобы бежавшие от украинцы войны могли оформить необходимые паспортные документы и водительские права.
При фотографировании на паспорт есть правила и рекомендации, которые нужно соблюдать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу сервиса в испанском городе Валенсия.
Посетителям мобильного пункта оформления документов от ГП "Документ" дали рекомендации, как правильно фотографироваться на паспорт и какие правила нужно знать. В частности:
Паспортный сервис ГП "Документ" приступил к работе в испанском городе Валенсия с 27 апреля в тестовом режиме.
Мобильные комплексы – белые микроавтобусы с эмблемой "Паспортного сервиса" – расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.
График работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.
Обслуживание граждан в городе Валенсия осуществляют за "живой очередью". Электронная очередь будет введена после тестирования систем.
В мобильных офисах в Валенсии можно получить следующие услуги:
Напомним, мы писали, что в Германии открылся второй пункт ГП "Документ". По словам беженцев в этой стране, в паспортном сервисе в Берлине документы можно оформить без очередей.