Без яскравого макіяжу та лінз. Українцям нагадали, як фотографуватися на паспорт
Паспортний сервіс відривається у багатьох містах за кордоном, щоб українські втікачі від війни могли оформити необхідні паспортні документи та посвідчення водія.
При фотографуванні на паспорт є правила та рекомендації, яких треба дотримуватися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку сервісу в іспанському місті Валенсія.
Відвідувачам мобільного пункту оформлення документів від ДП "Документ" дали рекомендації, як правильно фотографуватися на паспорт та які правила треба знати. Зокрема:
- обличчя має бути відкритим для фотографії. Це означає, що волосся не може закривати очі;
- краще відмовитися від світлого одягу, шапки, шарфу або інших аксесуарів, які затемнюють обличчя, волосся або шию. Головні убори не допускаються;
- при фотографуванні необхідно зняти окуляри або контактні лінзи;
- рекомендується стриманий макіяж, колір шкіри обличчя має бути природнім.
Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в іспанському місті Валенсія з 27 квітня у тестовому режимі.
Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.
Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.
Обслуговування громадян здійснюють за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.
Фото: Мобільний паспортний сервіс за кордоном (gettyimages.com)
У мобільних офісах у Валенсії можна отримати такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін посвідчення водія за наявності фізичного документа;
- страхування (медичне та на випадок втрати паспорта).
Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ". За словами біженців в цій країні, у паспортному сервісі у Берліні документи можна оформити без черг.