Без яркого макияжа и линз. Украинцам напомнили, как фотографироваться на паспорт

Паспортный сервис отрывается во многих городах за границей, чтобы бежавшие от украинцы войны могли оформить необходимые паспортные документы и водительские права.

При фотографировании на паспорт есть правила и рекомендации, которые нужно соблюдать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу сервиса в испанском городе Валенсия.

Посетителям мобильного пункта оформления документов от ГП "Документ" дали рекомендации, как правильно фотографироваться на паспорт и какие правила нужно знать. В частности:

лицо должно быть открыто для фотографии. Это означает, что волосы не могут закрывать глаза;

лучше отказаться от светлой одежды, шапки, шарфа или других аксессуаров, затемняющих лицо, волосы или шею. Головные уборы не допускаются ;

; при фотографировании необходимо снять очки или контактные линзы;

рекомендуется сдержанный макияж, цвет кожи лица должен быть естественным.

Паспортный сервис ГП "Документ" приступил к работе в испанском городе Валенсия с 27 апреля в тестовом режиме.

Мобильные комплексы – белые микроавтобусы с эмблемой "Паспортного сервиса" – расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.

График работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

Обслуживание граждан в городе Валенсия осуществляют за "живой очередью". Электронная очередь будет введена после тестирования систем.

Фото: Мобильный паспортный сервис за границей (gettyimages.com)

В мобильных офисах в Валенсии можно получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения при наличии физического документа;

страхование (медицинское и на случай утраты паспорта).

Напомним, мы писали, что в Германии открылся второй пункт ГП "Документ". По словам беженцев в этой стране, в паспортном сервисе в Берлине документы можно оформить без очередей.