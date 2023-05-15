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Без яркого макияжа и линз. Украинцам напомнили, как фотографироваться на паспорт

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Понедельник 15 мая 2023 17:57
Без яркого макияжа и линз. Украинцам напомнили, как фотографироваться на паспорт Фото: Фотография на паспорт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Паспортный сервис отрывается во многих городах за границей, чтобы бежавшие от украинцы войны могли оформить необходимые паспортные документы и водительские права.

При фотографировании на паспорт есть правила и рекомендации, которые нужно соблюдать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу сервиса в испанском городе Валенсия.

Посетителям мобильного пункта оформления документов от ГП "Документ" дали рекомендации, как правильно фотографироваться на паспорт и какие правила нужно знать. В частности:

  • лицо должно быть открыто для фотографии. Это означает, что волосы не могут закрывать глаза;
  • лучше отказаться от светлой одежды, шапки, шарфа или других аксессуаров, затемняющих лицо, волосы или шею. Головные уборы не допускаются;
  • при фотографировании необходимо снять очки или контактные линзы;
  • рекомендуется сдержанный макияж, цвет кожи лица должен быть естественным.

Паспортный сервис ГП "Документ" приступил к работе в испанском городе Валенсия с 27 апреля в тестовом режиме.

Мобильные комплексы – белые микроавтобусы с эмблемой "Паспортного сервиса" – расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.

График работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

Обслуживание граждан в городе Валенсия осуществляют за "живой очередью". Электронная очередь будет введена после тестирования систем.

Без яркого макияжа и линз. Украинцам напомнили, как фотографироваться на паспортФото: Мобильный паспортный сервис за границей (gettyimages.com)

В мобильных офисах в Валенсии можно получить следующие услуги:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения при наличии физического документа;
  • страхование (медицинское и на случай утраты паспорта).

Напомним, мы писали, что в Германии открылся второй пункт ГП "Документ". По словам беженцев в этой стране, в паспортном сервисе в Берлине документы можно оформить без очередей.

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