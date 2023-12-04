Прямий поїзд із Праги до Чопа готуються запустити у січні: деталі

Чеська залізнична компанія RegioJet планує виконувати нічні рейси з Праги до Чопа з початку січня 2024 року. Поїзд матиме спальні та сидячі місця на 140 пасажирів.

Маршрут проходитиме через прикордонний пункт Чорна-над-Тисою у Словаччині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на railjournal.com .

Прямі рейси до Чопа спочатку будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих.

Потяги відправлятимуться з головного залізничного вокзалу Праги о 21:38 і прибуватимуть до Чопа о 10:35. Із Чопа потяги відправлятимуться о 17.30 і прибуватимуть до Праги о 05:07.

Зазначається, що між Прагою та Кошице у Словаччині потяг доставлятиметься щоденним рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, який може складатися із 18 вагонів.

У розкладі на 2024 рік, який набуде чинності 10 грудня, планується забезпечити у Чопі сполучення з внутрішніми рейсами "Укрзалізниці".

Нова послуга надаватиметься спільно з "Укрзалізницею", а чеський перевізник сплачуватиме плату за доступ до колії департаменту управління інфраструктурою "УЗ".

RegioJet також планує з’єднати Україну з іншими столицями в Центральній Європі сполученням з Відня до Чопа через Будапешт і прикордонний пункт Захонь в Угорщині.