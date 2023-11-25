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Нові поїзди та маршрути. Що змінилося в оновленому розкладі УЗ: аналіз експерта

Субота 25 листопада 2023 07:37
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Нові поїзди та маршрути. Що змінилося в оновленому розкладі УЗ: аналіз експерта Фото: Потяг "Укрзалізниці" на вокзалі у Львові (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Олег Васильєв

Укрзалізниця презентувала розклад потягів, який діятиме з 10 грудня упродовж 2023-2024 років. Як зазначає компанія, новий розклад включає 11 нових рейсів внутрішнього та 3 – міжнародного сполучення.

Спеціально для РБК-Україна експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв проаналізував новий розклад потягів.

Оновлений графік та нові поїзди: що змінилося в розкладі "Укрзалізниці"

Удосконалення логістики в новому розкладі поїздів "Укрзалізниці" здійснювалося з урахуванням пропозицій від пасажирів, одержаних через мобільний додаток. УЗ зазначила, що опрацювала 7 тисяч анкет, нагадує Олег Васильєв. Він розглядає детально логістичні новації пасажирського сегмента української залізничниці.

УЗ продовжує розширювати маршрутну мережу у напрямку Заходу України, зокрема, акцент зроблено на туристичні локації. Нові маршрути: 143/144 Суми – Рахів, №365/366 Луцьк – Рахів, №193/192 Кривий Ріг — Ясіня.

"Варто відзначити певний прогрес по чернівецькому напрямку. Кілька років поспіль громада Чернівців просила Укрзалізницю додати сполучення з Лівобережжям України та Ужгородом. Тож у новому розкладі з’явилися такі рейси, як: №216/215 Запоріжжя – Чернівці, 129/130 Кременчук – Чернівці та №345 346 Ужгород – Чернівці", – каже співрозмовник.

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Нові поїзди та маршрути. Що змінилося в оновленому розкладі УЗ: аналіз експерта

Фото: УЗ продовжує розширювати маршрутну мережу у напрямку Заходу України, зокрема, акцент зроблено на туристичні локації (Getty Images)

Відновлюється курсування потягів Одеса-Запоріжжя та Інтерсіті Київ-Тернопіль.

Зміниться періодичність курсування, час у дорозі та маршрути деяких рейсів. Так, поїзд №367/368 Ужгород-Луцьк стане щоденним і не буде прямувати до станції Ковель, як раніше. Поїзд №357/358 Київ-Ворохта буде видовжено до станції Ясіня.

"Поїзд №45/46 Харків-Ужгород їхатиме швидше в середньому на 20 хвилин за рахунок скасування зупинок по станціях: Чоп, Радулин, Малин, Миколаїв-Дністровський, Святошин. У постійному обігу залишаться потяги №63/64 Харків-Львів та 79/80 Дніпро-Львів, раніше вони прямували до Києва і лише по окремих датах до Львова", – зазначає він.

Разом з цим варто звернути увагу, що з 10 грудня скасовується маршрут №130 Кременчуг-Ворохта, а наявний рухомий склад буде курсувати до Чернівців.

Нові поїзди та маршрути. Що змінилося в оновленому розкладі УЗ: аналіз експерта

Фото: Удосконалення логістики в новому розкладі поїздів "Укрзалізниці" здійснювалося з урахуванням пропозицій від пасажирів (Getty Images)

Які нові міжнародні маршрути додалися

"Міжнародні перевезення залізницею демонструють суттєве зростання. За 10 місяців 2023 року потягами УЗ було перевезено 1 млн 780 тисяч пасажирів, тоді, як у 2022 році їх було 900 тисяч", – звертає увагу Олег Васильєв.

Ключові напрямки, що діють зараз – Київ-Харків-Запоріжжя-Одеса-Перемишль та Київ-Харків-Хелм. З 10 грудня додається ще один поїзд №119/120 Дніпро-Хелм. Станція Чоп розвиватиметься, як міжнародний хаб.

"Окрім наявних маршрутів у напрямку Угорщини та Австрії, з грудня додається потяг Чоп-Прага. Відбудеться зміна графіку руху поїзда Рава-Руська – Варшава. З 10 грудня час відправлення з Рави-Руської – 09:20, замість 10:30, скоротиться час у дорозі на 1 годину", – описує експерт нові міжнародні маршрути "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує запустити нові поїзди у Карпати. Нові залізничні сполучення з горами отримають два напрямки – Суми та Кривий Ріг.

Також УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

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