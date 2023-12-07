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Скасують тисячі поїздів. У Німеччині оголосили масштабний страйк на залізниці

Четвер 07 грудня 2023 13:48
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Скасують тисячі поїздів. У Німеччині оголосили масштабний страйк на залізниці Фото: Поїзд у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири поїздів по всій Німеччині стикнуться зі скасуванням тисяч рейсів через страйк профспілки машиністів GDL. Він триватиме з вечора четверга до вечора п'ятниці (7-8 грудня).

Людям пропонують перенести поїздку або повернути гроші за квитки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de та wdr.de.

У профспілці машиністів закликають до страйку усіх працівників міжміських і регіональних перевезень, а також працівників міської залізниці в Берліні та Гамбурзі.

Крім Deutsche Bahn, страйк також стосується регіональних операторів поїздів Transdev, AKN Eisenbahn і City-Bahn Chemnitz. Серед вимог машиністів – скорочення робочого часу з 38 до 35 годин та збільшення оплати на 555 євро.

"Профспілка машиністів псує другий вікенд Адвенту мільйонам непричетних людей. Страйк так незадовго до зміни розкладу є безвідповідальним", – зреагували на страйк у компанії Deutsche Bahn.

Під час попереджувального страйку Deutsche Bahn хоче зберегти близько 20% міжміського трафіку. Квитками за скасовані рейси можна скористатися в найближчі дні або повернути гроші.

У профспілці пообіцяли, що більше не страйкуватимуть до 7 січня. Попередній раз профспілка GDL влаштувала страйк на залізниці 15 і 16 листопада. Під час 20-годинної зупинки роботи тоді були скасовані 80% міжміських рейсів. У деяких регіонах практично не було поїздів і майже жодної електрички.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині зупиняли поїзди на дві доби. Масштабний страйк проводила профспілка залізниці та транспорту (EVG) з вимогами підвищити зарплату працівникам.

Також ми писали про страйки працівників аеропортів у Європі, які тривали восени та можуть продовжитися у грудні та січні.

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