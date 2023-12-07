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Отменят тысячи поездов. В Германии объявили масштабную забастовку на железной дороге

Четверг 07 декабря 2023 13:48
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Отменят тысячи поездов. В Германии объявили масштабную забастовку на железной дороге Фото: Поезд в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры поездов по всей Германии столкнутся с отменой тысяч рейсов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL. Она продлится с вечера четверга до вечера пятницы (7-8 декабря).

Людям предлагают перенести поездку или вернуть деньги за билеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de и wdr.de.

В профсоюзе машинистов призывают к забастовке всех работников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге.

Кроме Deutsche Bahn, забастовка также касается региональных операторов поездов Transdev, AKN Eisenbahn и City-Bahn Chemnitz. Среди требований машинистов – сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов и увеличение оплаты на 555 евро.

"Профсоюз машинистов портит второй уикенд Адвента миллионам непричастных людей. Забастовка так незадолго до изменения расписания безответственна", –среагировали на забастовку в компании Deutsche Bahn.

Во время предупредительной забастовки Deutsche Bahn хочет сохранить около 20% междугороднего трафика. Билетами за отмененные рейсы можно воспользоваться в ближайшие дни или вернуть деньги.

В профсоюзе пообещали, что больше не будут бастовать до 7 января. Предыдущий раз профсоюз GDL устроил забастовку на железной дороге 15 и 16 ноября. Во время 20-часовой остановки работы тогда было отменено 80% междугородних рейсов. В некоторых регионах практически не было поездов и почти ни одной электрички.

Напомним, мы писали, что в Германии останавливали поезда на двое суток. Масштабную забастовку проводил профсоюз железной дороги и транспорта (EVG) с требованиями повысить зарплату работникам.

Также мы писали о забастовках работников аэропортов в Европе, которые проходили осенью и могут продолжиться в декабре и январе.

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