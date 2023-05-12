Найтриваліший страйк. У Німеччині готуються зупинити поїзди на дві доби

У Німеччині тривають страйки працівників транспортних компаній. 15 і 16 квітня можуть зупинитися поїзди по всій країні.

Дві доби збирається страйкувати профспілка залізниці та транспорту (EVG), повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Передбачається, що 50-годинний страйк розпочнеться о 22:00 в неділю, 14 квітня, і триватиме до півночі вівторка. Упродовж цього часу всі міжміські поїзди ICE и IC залишатимуться в депо. Страйк зачепить також регіональні маршрути.

Вже буде третій і найтриваліший у 2023 році попереджувальний страйк залізничників. Очікується, що до нього приєднаються працівники концерну Deutsche Bahn (DB) та 50 інших залізничних операторів. Профспілка пояснює необхідність нового страйку затягуванням тарифних переговорів. Йдеться про підвищення зарплати на 12%в та як мінімум на 650 євро на місяць.

DB нещодавно погодився закріпити у тарифних сітках мінімальну зарплату 12 євро, бо досі обіцяний законом мінімум співробітники отримували тільки у вигляді доплат.

Фото: Страйк охопить 50 компаній (pixabay.com)

"Усі пасажири, які хочуть перенести поїздку, заплановану на 14-16 травня, через страйк EVG, тепер можуть гнучко використовувати свій міжміський квиток, заброньований до 11 травня, до вечора неділі включно", – зазначили у DB.

Переговори профспілки з Deutsche Bahn тривали до пізнього вечора 11 травня, але до домовленостей вони не призвели.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині почалися страйки профспілок.

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