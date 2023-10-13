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Страйки у жовтні. Де скасують авіарейси в Європі

П'ятниця 13 жовтня 2023 12:21
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Страйки у жовтні. Де скасують авіарейси в Європі Фото: Аеропорт Парижа (facebook.com/parisaeroport)
Автор: Ольга Маджумдар

У Європі тривають страйки працівників аеропортів, що може призвести до скасування авіарейсів.

Пасажирів, які прямують до Франції та Іспанії, попереджають про можливі проблеми з перельотами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

13 жовтня в аеропортах Парижа та Марселя мають скасувати значну частину рейсів через страйк профспілок, які вимагають підвищення зарплат. В паризькому аеропорту Орлі не виконуватимуться 40% рейсів, у Бове – 15%, у аеропорту Марсель-Прованс – до 25%. Влада попередила, що короткомагістральні рейси можуть більше постраждати в цей період.

Також працівники паризького метро також можуть продовжити страйк до кінця жовтня. Члени профспілки FO-RATP погрожували вийти на страйк через відсутність додаткової оплати праці машиністів під час чемпіонату світу з регбі.

Також пізніше у жовтні можуть провести страйк співробітники служби безпеки в аеропорту Аліканте-Ельче (Іспанія). Працівники страйкуватимуть по 15 жовтня, потім повернуться до страйку 17 жовтня, та з 20 по 22 жовтня. Також заплановані дати проведення протесту на 24, 27-29 жовтня. Раніше було оголошено, що ці страйки продовжаться у листопаді, грудні та січні.

Між тим, затримок авіарейсів в Європі побільшало у 5 разів порівняно з минулими роками. Пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом.

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві продовжує роботу, попри військову ситуацію в країні. Рейси виконують усі ізраїльські та деякі міжнародні авіакомпанії.

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