Скасування рейсів та поїздів. Чого чекати пасажирам в Європі у серпні

Працівники галузі транспорту в Європі продовжують виходити на протести проти низької зарплати та незадовільних умов праці. Туристів попереджають, що все літо перед поїздкою треба перевіряти графік польотів та руху залізниці.

Але протести йдуть на спад, і схоже що ситуація з перельотами по Європі у серпні буде більш спокійною, ніж у попередній частині літа.

Де пасажирів можуть чекати затримки авіарейсів та поїздів, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Багато протестів можуть скасувати: деталі

Профспілка Union Syndicale Bruxelles (USB), яка представляє державних службовців ЄС, досягла принципової угоди з Євроконтролем щодо запобігання страйкам цього літа. Пропозиція була поставлена на голосування членами профспілки, і в USB сподіваються на "позитивний результат голосування", після якого протести можуть скасувати.

Співробітники Євроконтролю погрожували масовими протестами, які можуть початися у будь-який момент протягом наступних шести місяців. Працівники Євроконтролю відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності управління повітряним рухом на всьому континенті. Служба перевіряє плани польотів літаків і обробляє величезні об'єми даних на день.

Фото: Багато протестів працівників аеропортів вже скасували (Getty Images)

Де можливі збої у рейсах в Європі: країни та аеропорти

Франція: мандрівників попередили про нові протести

Профспілки по всій Франції продовжують протести проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Акції спалахнули по всій країні. Страйки тривають із січня і значно вплинули на подорожі – внутрішні та міжнародні.

Хоча темпи протестів уповільнилися, страйки авіадиспетчерів все ще впливають на рейси лоукостера Ryanair: компанія змушена була скасувати 900 рейсів у червні. Мандрівникам радять перевіряти перед польотом точну інформацію про те, чи відбудеться політ вчасно.

Англія: літні страйки в аеропортах

Співробітники служби безпеки аеропортів скасували страйк у лондонському аеропорту Хітроу після того, як задовольнили їхні вимоги по зарплатах. Цього літа понад 2000 співробітників мали страйкувати 31 день. Акція мала збігтися з початком шкільних канікул і серпневими вихідними у Великій Британії: піковим періодом відпусток.

Страйки скасовано, а в аеропорті Хітроу заявили, що з нетерпінням чекають "чудового літа" для мандрівників.

Заплановані страйки в лондонському аеропорту Гатвік також скасували після того, як три з чотирьох залучених фірм прийняли нові пропозиції щодо зарплати. Четверта фірма зараз голосує за угоду.

Цього літа майже 1000 працівників із чотирьох компаній були готові залишити роботу на вісім днів через суперечки щодо зарплати. Наприклад, працівники ASC Cargo Handling (які обслуговують рейси для Tui) і Menzies Aviation (Wizz Air) обіцяють, що більше не страйкуватимуть.

Фото: Протести триватимуть в аеропортах Франції (wikipedia.org)

Проте все ж є ймовірність того, що ваш рейс можуть скасувати, оскільки easyJet скасував 1700 рейсів у рамках підготовки до страйку. Якщо ви плануєте подорожувати з 4 по 8 серпня, уточніть у своїй авіакомпанії, чи ваш рейс відбудеться.

Охоронці та технічні працівники в аеропорту Бірмінгема скасували заплановані страйки минулого місяця, але рейси все одно чекають нові збої. Водії та оператори машин, які заправляють понад три чверті літаків в аеропорту, 1 серпня відхилили пропозицію про оплату праці.

А у вівторок, 15 серпня, розпочнеться безстроковий страйк, що призведе до скасування рейсів. Це потенційно може вплинути на рейси TUI, easyJet, Wizz Air, Ryanair, Lufthansa та Emirates.

Скасування сотень поїздів. Страйки на залізниці по всій Британії

Також у Британії тривають страйки працівників залізниці. Члени профспілки Aslef у 15 залізничних компаніях відмовляться працювати понаднормово.

Сотні поїздів, ймовірно, будуть скасовуватись щодня, а протести торкнуться більшості приміських ліній Лондона та великих залізничних операторів, таких як Avanti West Coast, LNER і CrossCountry.

Фото: Пасажири в аеропорті Гатвік, Британія (wikipedia.org)

Працівники кажуть, що багатьом машиністам не підвищували зарплату протягом чотирьох років. Вони вимагають підвищення зарплати з урахуванням нинішнього високого рівня інфляції.

Італія: страйки в громадському транспорті та аеропортах

Влітку в Італії страйки на транспорті вже стали звичними. Хоча обіцяють, що з 27 липня по 5 вересня страйків працівників галузі авіатранспорту не буде.

Наразі в Італії не заплановано жодних інших страйків на транспорті, але завжди варто перевірити деталі щодо графіку руху поїздів та рейсів перед поїздкою.

Бельгія: пілоти Ryanair попереджають про нові протести

Пілоти компанії Ryanair у Бельгії оголосили страйк на минулих вихідних, через що було скасовано майже 100 рейсів.

Багато працівників покинули аеропорт Шарлеруа 29 і 30 липня. Повідомлення про можливі майбутні страйки актуальне до жовтня 2024 року, а члени профспілки CNE попереджають, що протести, швидше за все, триватимуть.

"Ми заздалегідь просимо вибачення перед пасажирами, які планують подорожувати з Ryanair до жовтня 2024 року, які можуть постраждати від цих страйків. Але ми більше не можемо дозволити Ryanair порушувати основні принципи бельгійського соціального діалогу", — йдеться в прес-релізі профспілок.

Фото: Пілоти Ryanair у Бельгії оголосили про новий страйк (wikipedia.org)

Греція: евакуація із небезпечних зон через пожежі

Хоча Греція не постраждала від транспортних протестів, лісові пожежі на островах Родос і Корфу призвели до евакуації місцевих мешканців та туристів та скасування масових свят.

Португалія: протести в аеропортах по всій країні

Наземний персонал аеропортів Португалії планує страйк з 5 по 6 серпня. Вони наполягають на підвищенні оплати праці під час святкових днів.

Це може спричинити затримки під час проходження процедури реєстрації на рейси, під час перевірки безпеки та повернення вашого багажу. Також можливі затримки й самих рейсів.

Іспанія: безстроковий страйк в аеропорті Барселони

Співробітники служби безпеки аеропорту Барселона-Ель-Прат оголосили безстроковий страйк, який почнеться 10 серпня. Якщо ці протести не скасують, зупинка роботи працівників відбудеться в години пік, з четверга по понеділок між 4-7 ранку та 9-11 ранку та 4-6 вечора.

Це може призвести до затримок перевірки службою безпеки аеропорту, тому всім пасажирам радять планувати приїзд в аеропорт завчасно.

Фото: Найбільший в Каталонії аеропорт Барселона-Ель-Прат (wikipedia.org)

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