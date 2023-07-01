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Скасування рейсів та поїздів в Європі: чого чекати пасажирам у липні

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Субота 01 липня 2023 09:00
Скасування рейсів та поїздів в Європі: чого чекати пасажирам у липні Фото: Пасажири в аеропорті Хітроу, Британія (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Робітники транспортної галузі по всій Європі виходять на протести вже кілька місяців поспіль. Це спричинює перебої в роботі транспорту. Раніше через протести вже було скасовано буквально тисячі рейсів.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає, де можна чекати перебоїв з рейсами в липні.

Літні страйки в аеропорті Хітроу скасовано

Співробітники служби безпеки скасували страйк у лондонському аеропорту Хітроу після того, як їх вимоги щодо зарплатні задовольнили. Цього літа понад 2000 співробітників мали страйкувати 31 день. Акція мала збігтися з початком шкільних канікул і серпневими вихідними у Великій Британії.

Пасажири були стурбовані тим, що це може призвести до повторення хаосу, який спостерігався в аеропорту минулого року. Але страйки скасовано, а адміністрація аеропорту Хітроу заявила, що "з нетерпінням чекає чудового літа" для мандрівників.

Можливі перебої в аеропорту Бірмінгема

Аеропорт Бірмінгема в Мідлендсі також може зіткнутися з хаосом влітку, оскільки близько 100 ключових працівників аеропорту голосують за страйк.

Офіцери служби безпеки, техніки та заправники літаків можуть звільнитися з липня через зарплату, що потенційно призведе до "значних затримок і скасування рейсів", повідомляє асоціація працівників.

Швеція: нових скасувань не планується

Профспілка працівників транспорту Швеції оголосила про страйки працівників служб безпеки з 3 липня в аеропортах Стокгольма Арланда, Стокгольм-Бромма і Гетеборг-Ландветтер. Страйки працівників тривали також 5, 7, 10 і 14 липня. Однак про нові заплановані протести, через які можуть статись перебої, не повідомлялося.

Скасування рейсів та поїздів в Європі: чого чекати пасажирам у липніФото: Аеропорт Стокгольм-Бромма (wikipedia.org)

Італія: не варто планувати поїздки на 7 липня

Італійські профспілки, які представляють співробітників авіакомпаній, залізничних операторів і громадського транспорту, вже провели низку протестів по всій країні. Імовірно, у регіоні можуть виникнути перебої в роботі транспортних компаній і пізніше. Тому варто перевірити інформацію про ваші поїздки заздалегідь.

7 липня працівники громадського транспорту по всій країні страйкують 24 години. Ймовірно, з перебоями стикнуться всі види транспорту: від потягів до поромів і метро в містах.

"Рівень збоїв, імовірно, буде різним від міста до міста. І навіть від компанії до компанії. Тому варто звернутися до свого туристичного оператора, щоб дізнатися, як це може вплинути саме на вас", – радять у публікації.

Громадський транспорт в Італії, ймовірно, не працюватиме з опівночі 6 липня до ранку 7 липня, потім знову з 8:30 до 17:00 і з 20:00 до опівночі. Мінімальне обслуговування гарантується 7 липня до 8:29 ранку та з 17:01 до 19:59.

Скасування рейсів та поїздів в Європі: чого чекати пасажирам у липніФото: Аеропорт Мілан-Мальпенса (wikipedia.org)

У той самий день, 7 липня, наземний персонал в аеропортах Ф’юмічіно (Рим), Мальпенса (Мілан) та Амеріго Веспуччі (Флоренція) також може піти на протест. Це може призвести до затримок з рейсами: робочі місця обіцяють покинути диспетчери. Поки що немає багато подробиць про те, які збої це може спричинити, але краще перестрахуватися й уточнити цю інформацію у компаній, де ви купували квитки.

Раніше Європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air показала, як формується собівартість авіаквитків. У 2023 фінансовому році витрати на перевезення 51 млн пасажирів склали 4 млрд 362,5 млн євро.

Також лоукостер Ryanair почав розпродаж дешевих квитків.

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