Ще Португалія і Хорватія. Пожежі охопили вже 9 країн Середземномор'я

Фото: Пожежі на Родосі в Греції (gettyimages.com)

Лісові пожежі, які спалахують у країнах Середземномор'я, вже призвели до загибелі та евакуації людей. До гасіння вогню задіяні тисячі пожежників та десятки літаків і гелікоптерів.

У яких країнах вирують пожежі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Guardian.

За останні дні лісові пожежі поширилися щонайменше у 9 країнах Середземномор'я, включаючи Хорватію і Португалію. Тисячі пожежників були залучені до боротьби із вогнем.

В Алжирі пожежі спалахнули у 15 провінціях, евакуювали 1500 людей. У кількох регіонах загинули щонайменше 34 людини, з них 10 солдатів.

У сусідньому Тунісі вогонь поширився на три райони на північному заході. 300 людей евакуювали човнами і по суші, одна людина загинула від диму.

На північному заході Сирії також спалахнули ліси на березі Середземного моря. Для гасіння використовували гелікоптери.

В Італії через штормову погоду на півночі та пожежі на півдні загинули 7 людей. Двоє з них – у будинку, спаленому вогнем на Сицилії. З району Палермо евакуювали 1500 людей.

У Греції лісові пожежі охопили 5 регіонів. На острові Родос евакуювали 20 тисяч людей з будинків та готелів. 3000 людей вже повернулися у свої країни літаками. Під час гасіння пожеж загинули 2 пілоти.

Фото: Пожежі у Греції з літака (gettyimages.com)

У Франції лісові пожежі виникли неподалік від міжнародного аеропорту Ніцци. Також понад 300 пожежників боролися з вогнем поблизу міста Арль.

У Хорватії пожежі поширилися на південь від міста Дубровник на Адріатичному морі. Вітер був настільки сильним, що пожежна авіація не могла злетіти.

В Іспанії через лісову пожежу в центрі острова Гран-Канарія евакуювали кілька сотень селян. Над гасінням 200 гектарів лісу працюють близько 100 пожежників і дев'ять літаків.

У Португалії пожежа виникла в гірському районі парку Сінтра-Кашкайш, який охоплює приблизно 145 кв. км. Кількох людей евакуювали. На гасіння пожежі залучили 600 пожежників та літаки.

Також понад тисячу пожежників ліквідовували пожежу, яка спалахнула в лісі на турецькому курорті Кемер в провінції Анталія.

Нагадаємо, ми писали, що на початку тижня вогонь охопив п'ять регіонів Греції.

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