Wizz Air змусили заплатити компенсації за затримки рейсів: як це вдалося

У судах Великобританії накопичилося багато скарг за ігнорування прав пасажирів під час скасування та затримки рейсів Wizz Air. У ситуацію втрутилося Управління цивільної авіації країни.

Регулятор зобов'язав авіакомпанію змінити свою політику та процедури для пасажирів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Управління цивільної авіації зобов'язало Wizz Air гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс та сервіс у разі затримки та скасування рейсу.

"Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії вирішені швидко та ефективно, а авіакомпанії ставилися до них справедливо та відповідно до правил. Минулого року ми дали зрозуміти Wizz Air: те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним", – сказав тимчасовий голова управління Пол Сміт.

Зазначається, що авіаперевізник погодився змінити свої правила та переглянути відхилені запити пасажирів на компенсації.

"Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air у минулому, а їхні претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм передбачені за законом", – заявили в організації.

Тепер Wizz Air має виплатити пасажирам компенсації за альтернативні рейси після скасування, а також за проживання у готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.

Управління цивільної авіації контролюватиме, як Wizz Air застосовує оновлену політику щодо пасажирів. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер виплатив компенсації щодо попередніх претензій пасажирів.

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