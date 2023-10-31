Швеція чи Швейцарія: жартівлива рекламна кампанія викликала бурхливу реакцію в мережі

Шведська туристична рада запустила рекламну кампанію, яка пояснює, що Швеція – це не Швейцарія. Виявилося, що кожного року буквально сотні тисяч людей запитують Google, чи це не одна й та сама країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Швеція чи Швейцарія: сотні тисяч користувачів по всьому світу плутають назви

За даними новинного сайту SwissInfo, щороку 120 000 людей перевіряють у Google, чи є Швеція та Швейцарія однією країною. А дослідження, проведене Visit Sweden у США, показало, що половина респондентів не впевнені, чи між двома країнами є якась різниця.

Навіть світові лідери в різні періоди припускалися помилок з назвами країн. Під час виступу на саміті НАТО минулого року президент США Джо Байден помилково згадав Швейцарію, обговорюючи заявку Швеції на приєднання до військового альянсу.

Щоб внести ясність і розвіяти плутанину, туристична рада Швеції запустила нову жартівливу кампанію, яка пояснює різницю між двома європейськими країнами.

Відео кампанії Visit Sweden під назвою "Ласкаво просимо до Швеції (а не Швейцарії)" активно поширювалося в соціальних мережах цього тижня.

Відео: Жартівлива рекламна кампанія від Visit Sweden (youtube.com/Visit Sweden)

У сатиричному ролику офіційний представник, який стоїть на трибуні між двома шведськими прапорами, звертається до "лідерів і громадян Швейцарії". Вона заявляє, що настав час чітко розмежувати дві нації, визначивши, "хто про що говорить".

Швейцарія може говорити, наприклад, про вершини гір та годинники. А Швеція має "комунікаційну монополію" на бари на дахах, тишу та можливість забути про час.

"Поки обидві туристичні організації дотримуються цього поділу в усіх комунікаціях із зовнішнім світом, плутанина має припинитися", — пропонує Швеція.

Щоб підкреслити відмінності між двома країнами, Visit Sweden також детально описали деякі місцеві особливості двох країн на своєму сайті. Хоча Швейцарія має один із найбільших у світі запасів золота, Швеція має "лісове золото". Щоосені шведи шукають лисички – різновид грибів із позолоченим блиском.

Якщо вам подобаються історичні мальовничі береги, вирушайте до Швейцарії, а якщо ви віддаєте перевагу прогулянкам пляжами та піщаними берегами, вам варто відвідати Швецію, кажуть у туристичній раді. Швеція має 48 000 кілометрів берегової лінії та красивих архіпелагів з виходом до Балтійського моря.

У Швейцарії ви можете "насолоджуватися вражаючими світловими шоу, створеними за допомогою проекцій та світлодіодів", – кажуть у Visit Sweden, – але "у Швеції, щоб влаштувати шоу, не потрібна електрика". У північній країні є своє природне видовище – північне сяйво.

Також туристична рада нагадує відвідувачам, що в той час як Швейцарія є країною "багато цікавих звуків", таких як йодль і коров’ячі дзвіночки, Швеція – місце тиші та спокою, де звукові пейзажі допоможуть вам "розслабитися та відчути єднання з природою".

Ролик викликав бурхливу позитивну реакцію користувачів.

"Як громадянин Швейцарії, погоджуся з усім, що ви пропонуєте. Хотів би, щоб ця угода стала прикладом для Австрії та Австралії", – написав один з них.

"Як швейцарка, яка живе у Великій Британії, не можу порахувати, скільки разів люди називали мене шведкою. Одного разу медсестра зі Швеції сказала мені те саме: її завжди приймають за швейцарку. Врешті ми потиснули один одному руки й засміялися. Дві різні нації, дві різні культури, обидві прекрасні по-своєму", – зазначила інша користувачка.

Нагадаємо, раніше Греція розкритикувала Туреччину за туристичну кампанію. Схвалена ЄС рекламна кампанія "TurkAegean" викликала хвилю обурення в Афінах.

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