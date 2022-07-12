"Это не просто реклама". Греция критикует Турцию за туристическую кампанию: что произошло

Одобренная ЕС рекламная кампания "TurkAegean" вызвала возмущение в Афинах

Попытка Турции привлечь туристов рекламной кампанией "TurkAegean" на фоне исторических достопримечательностей древней Греции вызвала критику в Афинах. Там обвинили Турцию в узурпации истории.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Побережье счастья". Почему возникли споры из-за туристической кампании

Турция заявляет, что ее западное побережье Эгейского моря пора перестать ассоциировать исключительно с Грецией. В декабре прошлого года страна подала запрос в ведомство ЕС по интеллектуальной собственности на использование товарного знака TurkAegean.

Недавно в ЕС утвердили эту заявку, и это застало греческих политиков врасплох, пишет издание. "Некоторые люди… просто плохо выполняли свою работу", — возмущенно заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Очевидно, что правительство исчерпает все законные возможности, чтобы справиться с этим развитием событий", — сказал глава греческого правительства журналистам.

Видео: Рекламная кампания TurkAegean вызвала возмущение Греции (youtube.com/Go Türkiye)

Благодаря древнегреческому названию, происходящему от Эгея, отца мифического царя Тесея, основавшего Афины, эллинское наследие Эгейского моря редко оспаривали. Даже несмотря на то, что Греция и Турция, являясь членами НАТО, уже давно спорят по вопросам территориального суверенитета в море.

Высокопоставленный представитель Греции в ЕС, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас потребовал пересмотреть решение.

В туристической рекламе Турции преобладает слоган TurkAegean. Регион возле Эгейского моря Турция также назвала своим "побережьем счастья". В последние дни кампанию развернули с удвоенной силой, и это еще больше разозлило греков.

"Турецкое Эгейское море — один из самых изысканных регионов, которые может предложить Турция", — сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в интервью Financial Times. Он имел в виду район с древними руинами, которые включают древнюю Трою и портовый город Эфес. Когда-то греки рассматривали его как самый важный центр торговли Средиземноморья.

Кампания на фоне напряженности между странами. Что говорят в Турции и Греции

"Сторонники рекламной кампании говорят, что TurkAegean показывает очевидное: от живописного побережья до музыки и еды у двух стран больше общего, чем им самим хотелось бы верить", — пишет The Guardian.

Фото: В турецком видео рекламируется древнегреческий город Эфес, идиллические пляжи и синее море. Древний исторический город Эфес находится в Турции (unsplash.com)

Но кампания появилась на фоне напряженности из-за претензий в Эгейском море, разведки полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и разделенного Кипра.

"Что еще более тревожно, связь по дипломатическим каналам почти прекратилась. Надежды на разрядку после саммита НАТО в Мадриде резко угасли после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что не встретится с Мицотакисом, пока тот "не возьмет себя в руки". В мае Эрдоган объявил, что разорвет отношения с Мицотакисом после того, как греческий лидер во время выступления перед Конгрессом США призвал Вашингтон не продавать Турции истребители F-16", — говорится в публикации.

Анкара обвинила Афины в "преднамеренной милитаризации" островов у побережья Турции и в нарушении международных договоров.

Афины утверждают, что имеют право защищаться на своей территории, отмечая неоднократные воздушные вторжения турецких истребителей и давнюю угрозу войны со стороны Анкары в случае расширения территориальных вод. Эрдоган неоднократно ссылался на греко-турецкую войну 1919–1922 годов, которая закончилась военным поражением Афин.

Фото: Курортный город Бодрум на стыке Эгейского и Средиземного морей (unsplash.com)

Греческие политики заявили, что турецко-эгейскую кампанию Анкары следует рассматривать в контексте стратегии, которую турецкий президент проводил в преддверии выборов в 2023 году.

"Это не просто невинная реклама, а еще один аргумент, который в конечном итоге используется для того, чтобы поставить под сомнение наш суверенитет над греческими островами в Эгейском море и наши права в морских экономических зонах", — заявил бывший министр иностранных дел и член парламента Джордж Катругалос.

"Если они просто говорили, что у них есть береговая линия в Эгейском море, это, конечно, географически верно. Но этот термин подразумевает, как следствие их пропаганды, что все или большая часть Эгейского моря принадлежит Турции, и это явно неверно", — считает он.

Аналитики не исключают, что напряженность между двумя странами не только не снизится, но и может нарастать.

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