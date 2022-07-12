ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Это не просто реклама". Греция критикует Турцию за туристическую кампанию: что произошло

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 13:09
"Это не просто реклама". Греция критикует Турцию за туристическую кампанию: что произошло Фото: Город Фоча на Єгейском море в Турции (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Одобренная ЕС рекламная кампания "TurkAegean" вызвала возмущение в Афинах

Попытка Турции привлечь туристов рекламной кампанией "TurkAegean" на фоне исторических достопримечательностей древней Греции вызвала критику в Афинах. Там обвинили Турцию в узурпации истории.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Побережье счастья". Почему возникли споры из-за туристической кампании

Турция заявляет, что ее западное побережье Эгейского моря пора перестать ассоциировать исключительно с Грецией. В декабре прошлого года страна подала запрос в ведомство ЕС по интеллектуальной собственности на использование товарного знака TurkAegean.

Недавно в ЕС утвердили эту заявку, и это застало греческих политиков врасплох, пишет издание. "Некоторые люди… просто плохо выполняли свою работу", — возмущенно заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Очевидно, что правительство исчерпает все законные возможности, чтобы справиться с этим развитием событий", — сказал глава греческого правительства журналистам.

Видео: Рекламная кампания TurkAegean вызвала возмущение Греции (youtube.com/Go Türkiye)

Благодаря древнегреческому названию, происходящему от Эгея, отца мифического царя Тесея, основавшего Афины, эллинское наследие Эгейского моря редко оспаривали. Даже несмотря на то, что Греция и Турция, являясь членами НАТО, уже давно спорят по вопросам территориального суверенитета в море.

Высокопоставленный представитель Греции в ЕС, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас потребовал пересмотреть решение.

В туристической рекламе Турции преобладает слоган TurkAegean. Регион возле Эгейского моря Турция также назвала своим "побережьем счастья". В последние дни кампанию развернули с удвоенной силой, и это еще больше разозлило греков.

"Турецкое Эгейское море — один из самых изысканных регионов, которые может предложить Турция", — сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в интервью Financial Times. Он имел в виду район с древними руинами, которые включают древнюю Трою и портовый город Эфес. Когда-то греки рассматривали его как самый важный центр торговли Средиземноморья.

Кампания на фоне напряженности между странами. Что говорят в Турции и Греции

"Сторонники рекламной кампании говорят, что TurkAegean показывает очевидное: от живописного побережья до музыки и еды у двух стран больше общего, чем им самим хотелось бы верить", — пишет The Guardian.

&quot;Это не просто реклама&quot;. Греция критикует Турцию за туристическую кампанию: что произошло

Фото: В турецком видео рекламируется древнегреческий город Эфес, идиллические пляжи и синее море. Древний исторический город Эфес находится в Турции (unsplash.com)

Но кампания появилась на фоне напряженности из-за претензий в Эгейском море, разведки полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и разделенного Кипра.

"Что еще более тревожно, связь по дипломатическим каналам почти прекратилась. Надежды на разрядку после саммита НАТО в Мадриде резко угасли после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что не встретится с Мицотакисом, пока тот "не возьмет себя в руки". В мае Эрдоган объявил, что разорвет отношения с Мицотакисом после того, как греческий лидер во время выступления перед Конгрессом США призвал Вашингтон не продавать Турции истребители F-16", — говорится в публикации.

Анкара обвинила Афины в "преднамеренной милитаризации" островов у побережья Турции и в нарушении международных договоров.

Афины утверждают, что имеют право защищаться на своей территории, отмечая неоднократные воздушные вторжения турецких истребителей и давнюю угрозу войны со стороны Анкары в случае расширения территориальных вод. Эрдоган неоднократно ссылался на греко-турецкую войну 1919–1922 годов, которая закончилась военным поражением Афин.

&quot;Это не просто реклама&quot;. Греция критикует Турцию за туристическую кампанию: что произошло

Фото: Курортный город Бодрум на стыке Эгейского и Средиземного морей (unsplash.com)

Греческие политики заявили, что турецко-эгейскую кампанию Анкары следует рассматривать в контексте стратегии, которую турецкий президент проводил в преддверии выборов в 2023 году.

"Это не просто невинная реклама, а еще один аргумент, который в конечном итоге используется для того, чтобы поставить под сомнение наш суверенитет над греческими островами в Эгейском море и наши права в морских экономических зонах", — заявил бывший министр иностранных дел и член парламента Джордж Катругалос.

"Если они просто говорили, что у них есть береговая линия в Эгейском море, это, конечно, географически верно. Но этот термин подразумевает, как следствие их пропаганды, что все или большая часть Эгейского моря принадлежит Турции, и это явно неверно", — считает он.

Аналитики не исключают, что напряженность между двумя странами не только не снизится, но и может нарастать.

Напомним, в Египте строят новую столицу: как будет выглядеть город-гигант.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Греция Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Влодзимеж Щурек
Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Марина Казакова
Автобусные туры и авиа из Польши. В какие путешествия едут украинцы этим летом
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Олег Васильев
Изюминка Полесья. Возродят ли уникальную узкоколейку на Ровенщине
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Станислав Ткацевич
Город дворцов и панорам. Что посмотреть в Варшаве, если вы здесь впервые
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения