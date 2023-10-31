Швеция или Швейцария: шутливая рекламная кампания вызвала бурную реакцию в сети

Шведский туристический совет запустил рекламную кампанию, объясняющую, что Швеция – это не Швейцария. Оказалось, что каждый год буквально сотни тысяч людей спрашивают Google, не одна и та же ли это страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Швеция или Швейцария: сотни тысяч пользователей по всему миру путают названия

По данным новостного сайта SwissInfo, ежегодно 120 000 человек проверяют у Google, является ли Швеция и Швейцария одной страной. А исследование, проведенное Visit Sweden в США, показало, что половина респондентов не уверены, есть ли между двумя странами какая-нибудь разница.

Даже мировые лидеры в разные периоды допускали ошибки с названиями стран. Выступая на саммите НАТО в прошлом году, президент США Джо Байден ошибочно вспомнил Швейцарию, обсуждая заявку Швеции на присоединение к военному альянсу.

Чтобы внести ясность и развеять путаницу, туристический совет Швеции запустил новую шутливую кампанию, объясняющую разницу между двумя европейскими странами.

Видео кампании Visit Sweden под названием "Добро пожаловать в Швецию (а не Швейцарию)" активно распространялось в социальных сетях на этой неделе.

Видео: Шутливая рекламная кампания от Visit Sweden (youtube.com/Visit Sweden)

В сатирическом ролике официальный представитель, стоящий на трибуне между двумя шведскими флагами, обращается к "лидерам и гражданам Швейцарии". Она заявляет, что пора четко разграничить две нации, определив, "кто о чем говорит".

Швейцария может говорить, например, о вершинах гор и часах. Швеция имеет "коммуникационную монополию" на бары на крышах, тишину и возможность забыть о времени.

"Пока обе туристические организации соблюдают это разделение во всех коммуникациях с внешним миром, путаница должна прекратиться", — предлагает Швеция.

Чтобы подчеркнуть отличия между двумя странами, Visit Sweden также подробно описали некоторые местные особенности двух стран на своем сайте. Хотя Швейцария имеет один из самых больших в мире запасов золота, Швеция имеет "лесное золото". Каждую осень шведы ищут лисички – разновидность грибов с позолоченным блеском.

Если вам нравятся исторические живописные берега, отправляйтесь в Швейцарию, а если вы предпочитаете прогулки по пляжам и песчаным берегам, вам стоит посетить Швецию, говорят в туристическом совете. Швеция имеет 48 000 км береговой полосы и прекрасных архипелагов с выходом к Балтийскому морю.

В Швейцарии вы можете "наслаждаться впечатляющими световыми шоу, созданными с помощью проекций и светодиодов", – говорят в Visit Sweden, – но "в Швеции, чтобы устроить шоу, не нужно электричество". В северной стране есть свое природное зрелище – северное сияние.

Также туристический совет напоминает посетителям, что Швейцария является страной "множества интересных звуков", таких как йодль и звон коровьих колокольчиков, Швеция – это место тишины и покоя, где звуковые пейзажи помогут вам "расслабиться и почувствовать единение с природой".

Ролик вызвал бурную положительную реакцию пользователей.

"Как гражданин Швейцарии, соглашусь со всем, что вы предлагаете. Хотел бы, чтобы это соглашение стало примером для Австрии и Австралии", – написал один из них.

"Как швейцарка, живущая в Великобритании, не могу посчитать, сколько раз люди называли меня шведкой. Однажды медсестра из Швеции сказала мне то же: ее всегда принимают за швейцарку. В конце концов мы пожали друг другу руки и засмеялись. Две разные нации, две разные культуры, обе прекрасны по-своему", – отметила другая пользовательница.

Напомним, ранее Греция раскритиковала Турцию за туристическую кампанию. Одобренная ЕС рекламная кампания TurkAegean вызвала волну возмущения в Афинах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.