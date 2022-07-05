Штрафы за нарушения. На самых красивых пляжах Сардинии ограничат число туристов

Власти надеются, что такая мера поможет сохранить уникальную экосистему

На Сардинии в Италии ввели оплату за посещение самых красивых пляжей острова. Таким образом власти намерены бороться с переизбытком туристов и их негативным влиянием на окружающую среду.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Nationalworld.

Сардиния — популярнейший у туристов уголок Италии. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. На некоторых пляжах острова теперь просят ежедневную плату.

Какие пляжи на Сардинии теперь платные

Пляжи Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на архипелаге Ла-Маддалена теперь берут с туристов 3 евро с человека ежедневно.

Фото: Кала-Котиччо — один из самых красивых пляжей Италии (Getty Images)

Другие пляжи на острове также ввели меры по уменьшению воздействия туристов: на Кала-Сисин ограничили количество посетителей до 1600 человек, а на Санта-Мария-Наваррезе разрешается отдыхать только 1300 людям в день. Количество посетителей еще меньше на Кала Мариолу: там допускаются только 550 человек в сутки, и с каждого взимается плата за вход в размере 1 евро.

До 550 человек в день. Почему ограничивают количество туристов

Живописный архипелаг Маддалена состоит из семи основных островов и нескольких небольших островков в проливе Бонифачо между Корсикой во Франции и Сардинией в Италии. Это национальный парк, куда можно попасть только с гидом, услуги которого стоят около 25 евро за пять часов.

Места для посещения архипелага нужно бронировать заранее, связавшись с местным гидом.

Фото: Архипелаг Ла-Маддалена (unsplash.com)

Фото: Портовый городок в архипелаге Маддалена (unsplash.com)

За отдых без оплаты предусмотрена ответственность.

"Любой, кто будет пойман на посещении архипелага без гида, может быть привлечен к ответственности. Новые правила были введены, поскольку местные власти ищут способы защитить здешние природные объекты от воздействия туристов", — поясняют в издании.

Большое количество посетителей в последние годы создало проблемы для Сардинии и ее прекрасного побережья, отмечается в публикации. Тысячи туристов приезжают на пляж Spiaggia Rosa каждый день в разгар сезона из-за его уникального розового песка. Но теперь посетителям разрешено рассматривать пляж только с судна. Такую меру ввели после того, как песок необычных оттенков туристы стали увозить в качестве сувенира.

Напомним, была названа страна в Европе с самими низкими ценами в отелях.