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Лучшее направление Европы. Названа страна с самими низкими ценами в отелях

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Вторник 05 июля 2022 16:35
Лучшее направление Европы. Названа страна с самими низкими ценами в отелях Фото: Порту, Португалия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Отдых в гостиницах Португалии оказался самым доступным

В Португалии летом оказались самые низкие цены на отели среди других популярных у туристов стран. Спрос на отели в Португалии высокий, но цены на них остаются доступными.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Греция и Египет. Где отели подорожали больше всего

Анализ компании Mabrian показал, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на отели в Португалии выросли меньше всего. Но отдых в гостиницах других популярных стран подорожал. В компании сравнили цены в популярных туристических направлениях Европы и на других континентах.

По данным исследования, больше всего выросли в цене отели в таких странах:

  • Египет (+25%);
  • Греция (+19%);
  • Тунис (+10%).

Лучшее направление Европы. Названа страна с самими низкими ценами в отелях

Фото: Самые низкие цены на отели летом оказались в Португалии (unsplash.com)

Во Франции и Италии цены на отели, наоборот, снизились. В первой стране зафиксировали падение цен на четырехзвездочные отели на 11,3%, а во второй — на 5,3% соответственно. В Греции подорожание коснулось отелей уровня 3* и 4*.

Хотя отдых в Португалии и не слишком дорожает, некоторое повышение цен в стране тоже наблюдается. В основном — в дорогих премиум-отелях. Бюджетные отели, как и ранее, предлагаются по доступным ценам.

Португалия — одно из лучших направлений Европы

"Фишка" Португалии в том, что она не похожа на большинство европейских стран. Здесь нет прилизанных стерильных городов. В Португалии – буйная природа – один Атлантический океан уже стоит того, чтобы приехать сюда в любое время года", — пишет об особенностях путешествия в эту страну журналистка Ирина Савина.

Лучшее направление Европы. Названа страна с самими низкими ценами в отелях

Фото: Примеры цен на бюджетные номера в отелях Лиссабона (скриншот с сайта booking.com)

В Португалии — протяженная береговая линия, вдоль которой протянулись живописные пешеходные маршруты. На юго-западе можно пройтись пешком по Rota Vicentina, а на север от Порту ведет знаменитый Камино де Сантьяго, отмечает она.

1 июля Португалия сняла все ограничения на въезд, связанные с COVID. Власти объявили, что все путешественники независимо от страны их происхождения теперь могут въезжать в Португалию без ограничений. Ожидается, что в страну в ближайшее время станет приезжать еще больше путешественников. Однако пока неизвестно, вырастут ли цены на отели в пик сезона.

Лучшее направление Европы. Названа страна с самими низкими ценами в отелях

Фото: Примеры цен в отелях Порту (скриншот с сайта booking.com)

Отметим, Египет закрывает пляжи Красного моря из-за трагических случаев с двумя туристками.

Также мы писали, какие страны оставили бесплатный проезд в транспорте для украинцев.

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