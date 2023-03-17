Штраф до 1000 євро. Що треба знати про податок за телерадіомовлення у Німеччині

У Німеччині, як і в інших країнах Європи, існує збір за телерадіомовлення. Платити треба обов'язково, інакше штрафують на великі суми.

Що треба знати про податок біженцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Що це за податок і скільки треба платити

Наданням теле- та радіопослуг в Німеччині займаються як громадські, так і приватні компанії. У приватних телерадіокомпаніях основним джерелом прибутку є надходження від реклами. А публічно-правові ТРК працюють завдяки залученню коштів обов’язкового податку на телерадіомовлення (Rundfunkbeitrag). Цей збір мають платити всі повнолітні особи, незалежно від користування.

Податок Rundfunkbeitrag розраховується не на особу, а на домогосподарство. Платити можна раз на 3 місяці – 55,08 євро. Або раз на місяць - 18,36 євро. Також – за півроку чи рік. Кошти списують з банківського рахунку особи.

Фото: Платити за телерадіо треба, навіть якщо не користуватися (unsplash.com/john-tuesday)

Як зареєструватися для сплати збору

Для того, що контролювати оплату цього збору, треба правильно зареєструватися:

перейти на сайт rundfunkbeitrag.de та ввести всі свої дані;

при зміні адреси треба ці дані внести до особистого кабінету, перейшовши до вкладки "Змінити дані" (Daten ändern);

у разі виїзду з країни (або повернення в Україну) треба знятися з обліку онлайн, перейшовши до вкладки "Abmelden".

У Німеччині є служба з контролю сплати зборів (Beitragsservice), яка має доступ до всіх зареєстрованих повнолітніх мешканців, що дозволяє їй за необхідності знаходити неплатників.

Для реєстрації дається 1 місяць, після якого людину вважатимуть порушником громадського порядку, за що передбачений штраф у розмірі до 1000 євро. Споживачам можуть навіть заблокувати банківський рахунок, а після накладання повторних штрафів загрожує ув’язнення. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, є можливість налаштувати автоматичну сплату податку через службу з контролю сплати зборів (Beitragsservice).

Кому не треба платити збір за телебачення і радіо

Є категорії населення, які можуть бути звільнені від сплати збору за телерадіомовлення. До них належать:

отримувачі соціальних виплат, наприклад, допомоги Bürgergeld;

отримувачі допомоги прохачів притулку (Asylbewerberleistungen);

особи, які не можуть працювати через вік (Grundsicherung im Alter);

ті, хто опановує новий фах (Ausbildung) і студенти, отримувачі допомоги "Berufsausbildungsbeihilfe" чи "BaföG" (якщо вони проживають окремо від батьків).

Претенденти, які мають право на звільнення від збору, мають заповнити заяву на сайті rundfunkbeitrag.de і в роздрукованому вигляді разом із довідками установи (це може бути центр зайнятості (Jobcenter) або управління з виплати допомоги BAföG) відправити в службу контролю сплати зборів (Beitragsservice).

Українські біженці, які проживають в гуртожитках, місцях тимчасового розміщення, а також ті, кого прихистили німці, цей збір за телерадіомовлення не сплачують. У випадку отримання листа-попередження про сплату такого збору, необхідно надати письмову відповідь до служби контролю сплати зборів (Beitragsservice). Можна скористатися шаблоном листа з офіційного сайту "Спілки захисту прав споживачів".

Фото: Радіо в автомобілі (pixabay.com)

Підприємцям теж треба платити за телебачення

Податок за телерадіомовлення сплачується не лише за житлові, але й за виробничі об’єкти. Тож, відкриваючи власний бізнес у Німеччині, українці повинні обов’язково сплачувати збір. При цьому розмір податку напряму залежить від виробничого об’єкту, наявності службового транспорту та чисельності працівників.

Якщо ви користуєтеся одним виробничим об’єктом та одним транспортним засобом в особистих цілях, плата за авто не стягується. Кожен наступний транспорт у вашому користуванні буде коштувати 5,83 євро на місяць. На цьому сайті rundfunkbeitrag.de, кожен може розрахувати самостійно розмір внеску.

Так само сплачувати збір мають і ті, хто працюють вдома. У такому випадку помешкання треба зареєструвати в службі з контролю сплати зборів (Beitragsservice) як виробничий об’єкт. Виняток становить офіс-квартира без окремого виходу.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів.