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Тисячі євро. Українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів

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Середа 01 березня 2023 11:44
Тисячі євро. Українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів Фото: Скачування фільмів (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Німеччині стикаються з незвичними штрафами, які сягають 2 тисяч євро. Йдеться про скачування фільмів з інтернету.

У Німеччині діє закон, який забороняє завантажувати будь-яку інтелектуальну власність з інтернету, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Це стосується не лише фільмів, а й фільмів, музики, книжок, розповідає у TikTok блогер із ніком Sorokabiloboka.

Штраф вдалося знизити до 500 євро

У Німеччині скачування фільмів з інтернету дуже суворо регулюється, і навіть скачування з невідомого сайту не гарантує, що користувача не знайдуть і не оштрафують.

"Недавно до мене звернувся чоловік з нашого міста, в якого дитина не знала про це правило і скачала один фільм з інтернету, щоб потім його десь подивитися. Людині прийшов штраф 1700 євро", – розповідає блогер, яка мешкає у Німеччині.

Те, що українські біженці здебільшого не мають грошей, не звільняє від оплати цього штрафу.

"Що можна зробити: попросити зменшити цей штраф, що ми намагалися зробити. Нам вдалося – тепер треба заплатити 500 євро, це вже дуже добре", – зазначила українка.

Використання торентів, завантаження музики, фільмів та софту, а також перегляд фільмів є порушенням авторського права у Німеччині, пояснюють на сторінці heidelberg-hilft-ukraine.de.

Законним є лише оформлення підписки на послуги або перегляд/завантаження контенту з платних сервісів, таких як Netflix, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon та інші. Виключають лише випадки, коли продукт спочатку має безкоштовну ліцензію, наприклад: GNU GPL. Перегляд на безкоштовних платформах заборонено.

Тисячі євро. Українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів

Фото: Законним є лише оформлення підписки на послуги (freepik.com)

Як у Німеччині дізнаються про скачування з інтернету

В Німеччині існують спеціальні компанії, які "прочісують" інтернет у пошуках нелегальних завантажень ліцензованого контенту. Потім власники правзвертаються до суду. Німецький закон про захист авторських прав дозволяє правовласникам притягати до відповідальності порушників авторських прав в інтернеті.

Провайдери зобов'язані надати всю інформацію про порушника юристам: IP-адреси, дату та час завантаження контенту. Так можна легко встановити фізичну адресу правопорушника.

Сума штрафу залежить від розміру контенту та від того, кому належать авторські права на фільм, музику чи софт. Це може бути 15 або 2000 євро. Все залежить від власника авторського права, юридичної компанії/адвоката та суду, який виносить рішення.

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