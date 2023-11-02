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Шторм наближається. В аеропортах Нідерландів скасовані сотні рейсів

Четвер 02 листопада 2023 13:40
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Шторм наближається. В аеропортах Нідерландів скасовані сотні рейсів Фото: Аеропорт Схіпхол у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах скасовані сотні авіарейсів в аеропорту Схіпгол через наближення руйнівного шторму "Кіран". Також скасували рейси в аеропорту Роттердам-Гаага.

Шторм зі швидкістю вітру до 110 км/год вже вирує у Франції та Великій Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

В аеропорту Схіпгол скасували сотні авіарейсів через шторм, що наближається до країни. Стихія вже завдає шкоди у Британії та Франції, де пориви вітру сягали 210 км/год. Авіакомпанія KLM скасувала всі рейси з 12 години дня. Авіарейси також скасовані в аеропорту Роттердам-Гаага.

"Помаранчевий" рівень небезпеки з поривами вітру до 110 км/год поширюється на провінцію Зеландія, де змінили рух поїздів, на прибережні райони Північної та Південної Голландії та на захід від району Вадден.

Також скасувала деякі рейси судноплавна компанія, яка плаває до Вліланду та Тершелінгу. Наразі без змін у поромному сполученні з Текселем, Амеландом та Схермоннікугом.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі тривають страйки працівників аеропортів, що може призвести до скасування авіарейсів.

Також мандрівників попереджають про ризик поїздки до країни ЄС. Через ризик теракту можуть евакуйовувати аеропорти та інші місця.

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