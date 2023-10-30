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Максимальний рівень загрози. Мандрівників попереджають про ризик поїздки до країни ЄС

Понеділок 30 жовтня 2023 14:07
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Максимальний рівень загрози. Мандрівників попереджають про ризик поїздки до країни ЄС Фото: Туристи в Парижі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мандрівників, які планують поїздку до Франції, попереджають про ризики безпеки. Можлива евакуація людей з аеропортів, комерційних центрів та туристичних локацій.

Таке попередження випустило МЗС Великої Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

МЗС Великої Британії (FCDO) інформує своїх громадян про останні події у Франції та попереджає про ризики найближчими днями.

"Після смертельної атаки в Аррасі на півночі країни 13 жовтня 2023 року Франція підвищила свій національний рівень загрози до найвищого рівня ("рівень надзвичайної атаки"). Цей рівень загрози описується як "максимальна пильність і захист у разі безпосередньої загрози терористичного акту або одразу після", – зазначається у повідомлення відомства.

У попередженні також йдеться про можливу евакуацію місць скупчення людей у ​​Франції, включаючи аеропорти, станції та зупинки громадського транспорту, туристичні об’єкти, основні спортивні об’єкти, школи, великі комерційні центри.

"Будьте пильними і готовими до посилених перевірок безпеки, дотримуйтесь порад місцевої влади", – додали в міністерстві.

Зазначається, що у Франції відбулися пропалестинські демонстрації. Французька влада посилила охорону місць єврейської громади. Туристів закликали бути уважними до свого оточення та триматися подалі від демонстрацій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Франції посилено патрулюватимуть аеропорти та залізниці на тлі хвилі псевдомінувань. В аеропортах країни було зареєстровано 70 фальшивих повідомлень про бомби

Раніше у Франції вивели на вулиці 7000 військових на тлі запровадження режиму підвищеної терористичної загрози після нападу уродженця Росії на вчителя.

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