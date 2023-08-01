Шлях до Європи. Коли в Україні з'явиться євроколія і чому це важливо

В Україні давно звучать плани переходу на європейську колію та інтеграцію української залізниці з Європейським Союзом. З початком повномасштабної війни це питання стали обговорювати набагато активніше.

Європейська або "стандартна" колія – ширина колії, поширена у світі. Нею користуються близько 60 % з усіх залізниць. Ширина європейської (стандартної) колії — 1435 міліметрів. В Україні зараз експлуатуються колії ширші - 1520 міліметрів.

Навіщо Україні треба переходити на євроколію, чому це важливо для економіки країни, а не тільки вантажних перевезень – у колонці для РБК-Україна розповів автор Youtube-каналу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

Навіщо змінювати ширину залізничної колії в Україні

Відсутність в Україні залізниці європейського стандарту гальмує багато процесів, які пов’язані не тільки із транспортуванням вантажів. Це гальмує й ріст економіки країни.

Це особливо гостро відчувається зараз, коли залізниця стала єдиним способом доставки вантажів в Україну. Різні стандарти колій в Україні та ЄС також є причиною малої перевізної спроможності пасажирів у міжнародному сполученні.

Українська влада піднімає питання розширення мережі євроколії вже кілька років поспіль. Зараз існують лише концепції, але поки точно не відомо, коли і як будуть реалізувати модернізацію української залізниці.

Фото: Стандартна або євроколія – найпоширеніша у світі. Нею користуються близько 60 % усіх залізниць (wikipedia.org)

Нещодавно Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк оприлюднили результати дослідження щодо будівництва євроколії в Україні та Молдові. За офіційною інформацією, фахівці дослідили створення залізничних коридорів з колією 1435 мм від Краків/Катовіце (Польща) до Львова (Україна), а також Ясси (Румунія) до Кишинева (Молдова).

Офіс з міжнародних проектів "Укрзалізниці" також зазначив, що проектуються ділянки євроколії територією України, зокрема, Ковель-Ягодин (за підтримки ЄІБ), Рава-Руська-Брюховичі/Львів (ЄС), Мостиська-Скнилів (держбюджет) та Чоп-Ужгород (держбюджет, CEF).

За цим планом Львів має стати основним хабом, де здійснюватиметься стикування залізниці двох різних стандартів. Наявність євроколії безпосередньо у Львові дає ширші логістичні можливості, як для доставки вантажів до ЄС, так і для налагодження пасажирських перевезень.

Як планують розбудовувати євроколію в Україні

У перспективі залізниця євростандарту має зайти вглиб України. Раніше Єврокомісія озвучила етапи розбудови євроколії в Україні. Вони передбачають:

будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом;

створення другого коридору на півночі України – від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;

продовження євроколії від Києва на схід – до Харкова та Дніпра.

Загальна вартість проекту становить 11,5 млрд євро.

Фото: Львів має стати основним хабом, де здійснюватиметься стикування залізниці двох різних стандартів (unsplash.com)

Основний фактор, який спонукає Україну більш реально розглядати перспективу переходу на європейську колію – це підвищення рентабельності вантажних перевезень. Тому залізниця стандарту 1435 мм потрібна як у центральних регіонах України, так і на Півдні й Сході. Це той "ключ", який має відкрити українським вантажовідправникам безбар’єрний шлях до ринків ЄС.

Проте результати дослідження європейських партнерів потрібно вивчити з токи зору впливу на провізну здатність української залізниці. Так, у пропозиціях визначено, що на деяких ділянках має бути суміщення колій двох стандартів 1520 мм (український) та 1435 мм (європейський). На деяких лініях пропонують замінити існуючий стандарт на європейський: це одноколійні ділянки.

Поки залишається дискусійним питання про доцільність переходу всієї залізниці в Україні на євростандарт. Це буде не лише коштувати десятки мільярдів доларів, але й позначиться на провізній здатності. Вагони українського стандарту мають навантаження на вісь 23-25 тонн, а європейського – 20 тонн.

Фото: Якщо проект втілять у життя, Київ матиме пряме сполучення не тільки з Варшавою, але й іншими європейськими столицями (railinsider.com.ua)

Нагадаю, що на першому етапі євроколія має "зайти" у Львів. Далі проект передбачає з’єднання ділянки Держкордон (Польща) – Київ, коридор Ягодин-Ковель-Сарни-Коростень-Київ.

Вартість проекту – 2,3 млрд грн. У дослідженні Єврокомісії пропонується залишити існуючу залізницю 1520 мм і будівництво суміщеної нитки з євроколією або прокладання паралельно окремої колії євростандарту.

У разі втілення цієї ідеї Київ отримає пряме сполучення не тільки з Варшавою, але й іншими європейськими столицями.

Нагадаємо, через підвищений попит на поїзди міжнародних напрямків українці часто купують квитки з пересадками. Олег Васильєв розповідав, як шукати та бронювати квитки з України на поїзди за кордон.

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