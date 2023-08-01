Путь в Европу. Когда в Украине появится евроколея и почему это важно

В Украине давно звучат планы по переходу на европейскую колею и интеграцию украинской железной дороги с Европейским Союзом. С началом полномасштабной войны этот вопрос стали обсуждать немного активнее.

Европейский или "стандартный" путь - ширина пути, распространенный в мире. Ею пользуются около 60% всех железных дорог. Ширина европейского (стандартного) пути – 1435 миллиметров. В Украине сейчас эксплуатируются пути более широкие - 1520 миллиметров.

Зачем Украине нужно переходить на евроколею, почему это важно для экономики страны, а не только грузовых перевозок – в колонке для РБК-Украина рассказал автор Youtube-канала "Залізні магістралі" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Зачем менять ширину железнодорожного пути в Украине

Отсутствие в Украине железной дороги европейского стандарта тормозит многие процессы, связанные не только с транспортировкой грузов. Это тормозит и рост экономики страны.

Это особенно остро ощущается сейчас, когда железная дорога стала единственным способом доставки грузов в Украину. Различные стандарты путей в Украине и ЕС также являются причиной малой перевозочной способности пассажиров в международном сообщении.

Украинские власти поднимают вопросы расширения сети евроколеи уже несколько лет подряд. Сейчас существуют только концепции, но пока точно неизвестно, когда и как будут реализовать модернизацию украинской железной дороги.

Фото: Стандартная или евроколея – самый распространенный в мире. Ей пользуются около 60% всех железных дорог (wikipedia.org)

Недавно Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк обнародовали результаты исследования строительства евроколеи в Украине и Молдове. По официальной информации, специалисты исследовали создание железнодорожных коридоров с колеей 1435 мм от Краков/Катовице (Польша) до Львова (Украина), а также Яссы (Румыния) до Кишинева (Молдова).

Офис по международным проектам "Укрзализныци" также отметил, что проектируются участки евроколеи по территории Украины, в частности, Ковель-Ягодин (при поддержке ЕИБ), Рава-Русская-Брюховичи/Львов (ЕС), Мостиска-Скнилов (госбюджет) и Чоп-Ужгород (госбюджет, CEF).

По этому плану Львов должен стать основным хабом, где будет осуществляться стыковка железной дороги двух разных стандартов. Наличие евроколеи непосредственно во Львове дает более широкие логистические возможности как для доставки грузов в ЕС, так и для налаживания пассажирских перевозок.

Как планируют строить евроколею в Украине

В перспективе железная дорога евростандарта должна зайти вглубь Украины. Ранее Еврокомиссия озвучила этапы развития европути в Украине. Они предполагают:

строительство европути 1435 мм между Львовом и Киевом;

создание второго коридора на севере Украины – от Польши (Дорогуск) до Киева и соединения Львова с Чопом;

продолжение европути от Киева на восток – в Харьков и Днепр.

Общая стоимость проекта составляет 11,5 млрд. евро.

Фото: Львов должен стать основным хабом, где будет осуществляться стыковка железной дороги двух разных стандартов (unsplash.com)

Основной фактор, побуждающий Украину более реально рассматривать перспективу перехода на европейский путь – это повышение рентабельности грузовых перевозок. Поэтому железная дорога стандарта 1435 мм необходима как в центральных регионах Украины, так и на Юге и Востоке. Это тот "ключ", который должен открыть украинским грузоотправителям безбарьерный путь к рынкам ЕС.

Однако результаты исследования европейских партнеров нужно изучить с точки зрения влияния на провозную способность украинской железной дороги. В предложениях определено, что на некоторых участках должно быть совмещение путей двух стандартов 1520 мм (украинский) и 1435 мм (европейский). На некоторых линиях предлагают заменить существующий стандарт европейским: это однопутные участки.

Пока остается дискуссионным вопрос о целесообразности перехода всей железной дороги в Украину на евростандарт. Это будет не только стоить десятки миллиардов долларов, но и отразится на провозной способности. Вагоны украинского стандарта имеют нагрузку на ось 23-25 тонн, а европейского – 20 тонн.

Фото: Если проект воплотят в жизнь, у Киева будет прямое сообщение не только с Варшавой, но и с другими европейскими столицами (railinsider.com.ua)

Напомню, что на первом этапе европути должны "зайти" во Львов. Далее проект предусматривает соединение участка Госграница (Польша)-Киев, коридор Ягодин-Ковель-Сарны-Коростень-Киев.

Стоимость проекта – 2,3 млрд грн. В исследовании Еврокомиссии предлагается оставить существующую железную дорогу 1520 мм и строительство совмещенной нити с евроколеей или прокладку параллельно отдельному пути евростандарта.

В случае воплощения этой идеи, Киев получит прямое сообщение не только с Варшавой, но и другими европейскими столицами.

Напомним, из-за повышенного спроса на поезда международных направлений украинцы часто покупают билеты с пересадками. Олег Васильев рассказывал, как искать и бронировать билеты из Украины на поезда за границу.

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