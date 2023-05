Що українцям треба зробити перед поверненням із Британії: основні кроки

Велика Британія надала прихисток 201 тисячі українських біженців. Чимало людей, які приймають рішення повернутися в Україну, цікавляться, як правильно завершити справи перед від'їздом.

Що треба врахувати біженцям, які остаточно вирішили поїхати з Британії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на благодійну організацію OPORA, яка допомагає українським біженцям облаштуватися у Британії

Як правильно звільнитися з роботи і сплатити податки

Українці, які влаштувалися на роботу в Британії, перед від'їздом мають повідомити листом роботодавця про звільнення за строк, який вказаний у робочому контракті.

Від роботодавця при звільненні важливо отримати payslip і форму P45, де вказуються всі податки, які працівник сплатив за поточний податковий рік. Це допоможе повернути переплачені податки після закінчення податкового року.

Самозайняті особи мають знятися з реєстрації, подзвонивши до податкової (HMRC) за номером: 0300 200 3310. При цьому обов'язок подавати податкову декларацію та сплачувати податки залишається.

Біженцям радять прочитати інформацію про податки на сторінці урядового сайту та статтю про податки для мігрантів, які залишають Британію.

"Якщо ви не маєте обов’язку заповнювати податкову декларацію (tax return), тоді заповніть форму P85 (Leaving the UK – getting your tax right). Якщо ви маєте заповнювати податкову декларацію, тоді треба заповнити її у звичайному порядку і вказати дату виїзду з UK", – зазначають в OPORA.

Якщо людина має право на відшкодування податку, податкова (HMRC) надішле його чеком на останню відому адресу.

Якщо після від'їзду українець і надалі отримуватиме дохід з Британії, йому треба буде зберегти свій акаунт для декларування (self-assessment) відкритим і звернутися за професійною бухгалтерською консультацією.

Фото: Працевлаштованим біженцям треба буде сплатити податки (gettyimages.com)

Соціальні виплати треба буде повернути

Соціальні виплати перед виїздом з Британії треба закрити, інакше переплату треба буде повернути. Це стосується таких виплат: Universal Credit, Pension Credit та Child Benefit.

Для закриття Universal Credit необхідно зайти у свій онлайн-кабінет і написатиь повідомлення у журналі про дату виїзду – цього буде достатньо ,щоб зупинити як базовий платіж, так і додаткову житлову допомога і дитячу виплату.

Щоб закрити окремо Child Benefit, треба:

подзвонити у податкову (HMRC) за номером 0300 200 3100 (+44 161 210 3086 – з-за кордону);

заповнити форму онлайн на сайті (за наявності акаунта Government ID);

або відправити листа поштою до HM Revenue and Customs Child Benefit Office, PO Box 1б Newcastle upon Tyne, NE88 1AA, United Kingdom.

Пенсіонерам треба зупинити виплати Pension Credit – повідомити про дату виїзду за телефоном 0800 731 0469.

Власників житла і місцеву владу треба попередити

Біженці, які живуть у спонсорів, мають їх попередити про виїзд. Власники житла мають повідомити консіл (місцеву раду), щоб їм зупинили виплати "thank you payment".

У випадку оренди житла, правила і процес розірвання договору мають бути вказані в договорі.

"Якщо ви орендуєте у помісячному форматі, то зазвичай ви можете розірвати договір без штрафів, попередивши за 2 місяці. Однак у вас в договорі може бути інша умова щодо строку попередження, тому перечитайте його уважно", – звертають увагу в благодійній організації.

Фото: Власників житла треба попередити про виїзд (gettyimages.com)

Якщо триває фіксований період договору, там може бути вказана break clause умова про розірвання договору достроково (зазвичай з оплатою певного штрафу). Якщо цієї умови немає, треба буде платити оренду до завершення фіксованого періоду.

Зазвичай орендар відправляє письмове повідомлення про те, що хоче розірвати договір з певної дати. У вказаний день людина виселяється і здає житло у тому самому стані, в якому отримала. Лендлорд повертає на рахунок орендний депозит, за мінусом суми штрафу (якщо вона прописана у договорі).

Також варто запитати лендлорда чи агенцію і запитати, чи не розглянуть вони варіант дозволити виїхати раніше без штрафу, якщо ви знайдете нових орендарів. Якщо лендлорд відмовиться повертати депозит, допомогу можна просити місцевого консіла (Housing Team) та/або Citizens Advice.

Договори слід розірвати

При оренді житла про виїзд слід повідомити:

місцеву раді, щоб не нараховували Council Tax;

щоб зупинили виплату Housing Benefit, якщо ви пенсіонер та отримували житлову допомогу для оплати оренди;

постачальникам води, газу та електроенергії – щоб не нараховувати оплату після виселення.

Провайдеру домашнього інтернету треба направити повідомлення про розірвання договору. Можливо доведеться заплатити за дострокове розірвання.

Так само з мобільним зв’язком – за умови контракту потрібно попередити про його розірвання, як вказано у договорі. Варто залишити за собою британський номер хоча б на 1-2 місяці, щоб можна було отримувати смс та дзвінки від усіх державних органів та служб. Або варто змінити свій номер телефона на український в усіх онлайн-кабінетах.

Банк – картку варто зберегти

Варто зберегти британську картку, бо вони приймаються по усьому світу, в Україні також. Це важливо для self-employed, кому треба буде платити податки.

Слід повідомити банк про виїзд, написавши або подзвонивши до служби підтримки, змінити номер телефона для відправки смс, а також надати їм нову адресу.

Українцям радять завантажити усі виписки (statements) з британських рахунків на випадок, якщо доведеться підтверджувати проживання в UK, отримання там доходів і витрати.

Фото: Соціальні виплати треба буде закрити (gettyimages.com)

Які ще кроки необхідні перед від'їздом

Про припинення навчання в школі й остаточний виїзд з Британії треба буде надіслати офіційного листа (notice).

Тим, хто користувався послугами поштових сервісів, важливо змінити свою адресу в усіх онлайн-кабінетах, щоб листи не приходили на стару британську адресу.

Можна оформити переадресацію пошти на свою українську адресу. Це платна послуга, тарифи є на сайті Royal Mail.

"Не залишайте за собою незакритих справ та особливо боргів – вони, скоріш за все, "доженуть" вас і за кордоном, і можуть спричинити купу негативних наслідків, з якими набагато складніше розбиратися, коли ви уже не в Британії", – звертають увагу українців у благодійній організації.

Нагадаємо, ми писали, як відмовитися від захисту в Бельгії та безкоштовно повернутися додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.