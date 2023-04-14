Як відмовитися від захисту в Бельгії та безкоштовно повернутися додому

Повернення додому для багатьох біженців є важливим рішенням через рік війни. Бельгія допомагає українцям повернутися в Україну і пропонує гнучкі умови щодо статусу.

Як можна відмовитися від тимчасового захисту в Бельгії та безкоштовно доїхати до України, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Як відмовитися від тимчасового захисту: три способи

Бельгія надала прихисток майже 70 тисячам українців. Біженці з України отримали статус тимчасового захисту та карту А – дозвіл для проживання, який надається іноземцям з країн поза ЄС.

Скасувати статус тимчасового захисту у Бельгії можна одним із 3 способів:

Особисто. Треба взяти рандеву у відділ "radiation" у комуні. Там заповнити відповідну форму та отримати підтвердження Modèle 8 certificat de radiation des registres de la population.

Онлайн. Скасувати карту А можна у режимі онлайн – на сайті irisbox.irisnet.be. Для цього потрібно використовувати зчитувач картридера посвідчень особи та пін-код, токен або програму itsme.

Через електронну пошту. Достатньо надіслати лист на електронну пошту комуни, заповнити форму "модель 8 біс" та додати копію посвідчення особи.

Іноземець може знятися з обліку лише в ту дату, коли був надісланий запит.

Фото: Прийом українських біженців у Бельгії (unhcr.org)

Яка організація допомагає повернутися в Україну

Допомогти повернутися в Україну може Федеральне агентство з розміщення біженців (Fedasil), повідомляється на сайті info-ukraine.be. Повернутися можуть громадяни України та іноземці, які мають право проживати в Україні.

"Поки що Fedasil допомагає повернутися тільки автобусом. На даний момент є рейси до наступних міст: Київ, Іваново-Франківськ, Львів, Тернопіль, Житомир, Мукачево, Новоград-Волинський, Умань, Рівне, Стрий, Ужгород, Вінниця", – зазначають на сайті для українців.

Якщо заявка буде схвалена, Fedasil оплатить поїздку на автобусі і надасть виплату за повернення готівкою – 50 євро на дорослого та 25 євро на дитину. Ці гроші можна витратити на продукти або транспорт від кінцевої зупинки автобуса до місця призначення.

Після повернення в Україну люди, які перебувають у більш уразливому становищі, можуть отримати обмежену підтримку реінтеграції – наприклад, для відкриття бізнесу, оренди чи ремонту будинку, для оплати медичних витрат.

Куди звертатися для оплати проїзду додому

Для того, щоб подати заявку на допомогу у добровільному поверненні, слід зателефонувати за безкоштовним номером 0800 327 45. Там можна отримати детальну інформацію та записатися на прийом.

Також можна звернутися в одну з 5 стійок повернення: Брюссель, Гент, Антверпен, Льєж, Шарлеруа.

Передбачено повернення автобусом: щоденні автобусні рейси компаній Flixbus та Connections до різних міст України. Автобуси відправляються від вокзалів Brussels-Midi або Brussels-North; іноді вони роблять зупинку у Льєжі.

"На даний момент попит на поїздки в Україну дуже високий, тож місця обмежені. Fedasil забронює квиток, як тільки вони з'являться у продажу", – звертають увагу на сайті.

Фото: Центр прийому біженців з України у Бельгії (unhcr.org)

Скільки можна бути відсутнім у Бельгії без втрати статусу

Якщо біженці їдуть до України на короткий період часу, то не втрачають статус тимчасового захисту та право на перебування в Бельгії. Дозволяється бути відсутніми до 3 місяців.

При виїзді на довший термін слід повідомити муніципалітет за місцем проживання. У цьому випадку карта А буде дійсна після повернення.

За відсутності більше трьох місяців необхідно упродовж 15 днів після прибуття до Бельгії звернутися до муніципалітету за місцем перебування. Щоб відновити тимчасовий захист після його скасування, треба буде заново подавати документи.

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