Что украинцам нужно сделать перед возвращением из Британии: основные шаги

Великобритания предоставила убежище 201 тысячи украинских беженцев. Многие люди, принимающие решение вернуться в Украину, интересуются, как правильно завершить дела перед отъездом.

Что нужно учесть беженцам, окончательно решившим уехать из Британии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на благотворительную организацию OPORA, которая помогает украинским беженцам обустроиться в Британии

Как правильно уволиться с работы и уплатить налоги

Украинцы, устроившиеся на работу в Британии, перед отъездом должны сообщить письмом работодателю об увольнении за срок, указанный в рабочем контракте.

От работодателя при увольнении важно получить payslip и форму P45, где указываются все налоги, которые работник уплатил за текущий налоговый год. Это поможет вернуть переплаченные налоги по истечении налогового года.

Самозанятые лица должны сняться с регистрации, позвонив в налоговую (HMRC) по номеру: 0300 200 3310. При этом обязанность подавать налоговую декларацию и уплачивать налоги остается.

Беженцам советуют прочитать информацию о налогах на странице правительственного сайта и статью о налогах для мигрантов, покидающих Британию.

"Если вы не обязаны заполнять налоговую декларацию (tax return), тогда заполните форму P85 (Leaving the UK – getting your tax right). Если вы должны заполнять налоговую декларацию, тогда нужно заполнить ее в обычном порядке и указать дату выезда из UK", – отмечают в OPORA.

Если человек имеет право на возмещение налога, налоговая (HMRC) вышлет его чеком на последний известный адрес.

Если после отъезда украинец и дальше будет получать доход из Британии, ему нужно будет сохранить свой аккаунт для декларирования (self-assessment) открытым и обратиться за профессиональной бухгалтерской консультацией.

Фото: Трудоустроенным беженцам нужно будет уплатить налоги (gettyimages.com)

Социальные выплаты нужно будет вернуть

Социальные выплаты перед выездом из Британии следует закрыть, иначе переплату нужно будет вернуть. Это касается таких выплат: Universal Credit, Pension Credit и Child Benefit.

Для закрытия Universal Credit необходимо зайти в свой онлайн-кабинет и написать сообщение в журнале о дате выезда – этого будет достаточно для того, чтобы остановить как базовый платеж, так и дополнительную жилищную помощь и детскую выплату.

Чтобы закрыть отдельно Child Benefit, нужно:

позвонить в налоговую (HMRC) по номеру 0300 200 3100 (+44 161 210 3086 – из-за границы);

заполнить форму онлайн на сайте (при наличии аккаунта Government ID);

или отправить письмо по почте в HM Revenue and Customs Child Benefit Office, PO Box 1б Newcastle upon Tyne, NE88 1AA, United Kingdom.

Пенсионерам нужно остановить выплаты Pension Credit – сообщить о дате выезда по телефону 0800 731 0469.

Владельцев жилья и местные власти нужно предупредить

Беженцы, живущие у спонсоров, должны предупредить о выезде. Владельцы жилья должны сообщить консилу (местному совету), чтобы им остановили выплаты "thank you payment".

В случае аренды жилья правила и процесс расторжения договора должны быть указаны в договоре.

"Если вы арендуете в помесячном формате, то обычно вы можете расторгнуть договор без штрафов, предупредив за 2 месяца. Однако у вас в договоре может быть другое условие срока предупреждения, поэтому перечитайте его внимательно", – обращают внимание в благотворительной организации.

Фото: Владельцев жилья нужно предупредить о выезде (gettyimages.com)

Если длится фиксированный период договора, там может быть указано break clause условие о расторжении договора досрочно (обычно с оплатой определенного штрафа). Если этого условия нет, нужно будет платить аренду до завершения фиксированного периода.

Обычно арендатор отправляет письменное уведомление о том, что хочет расторгнуть договор с определенной даты. В указанный день человек выселяется и сдает жилье в том же состоянии, в котором получила. Лендлорд возвращает на счет арендный депозит за минусом суммы штрафа (если она прописана в договоре).

Также стоит спросить лендлорда или агентство и спросить, не рассмотрят ли они вариант разрешить уехать раньше без штрафа, если вы найдете новых арендаторов. Если лендлорд откажется возвращать депозит, помощь можно просить у местного консила (Housing Team) и/или Citizens Advice.

Договоры следует расторгнуть

При аренде жилья о выезде следует сообщить:

местному совету, чтобы не начисляли Council Tax;

чтобы остановили выплату Housing Benefit, если вы пенсионер и получали жилищную помощь для оплаты аренды;

поставщикам воды, газа и электроэнергии – чтобы не начислять оплату после выселения.

Провайдеру домашнего интернета нужно направить уведомление о расторжении договора. Возможно, придется заплатить за досрочное расторжение.

Так же с мобильной связью – при условии контракта следует предупредить о его расторжении, как указано в договоре. Следует оставить за собой британский номер хотя бы на 1-2 месяца, чтобы можно было получать смс и звонки от всех государственных органов и служб. Или стоит изменить свой номер телефона на украинский во всех онлайн-кабинетах.

Банк – карту стоит сохранить

Следует сохранить британскую карточку, потому что они принимаются по всему миру, в Украине тоже. Это важно для self-employed, кому нужно будет платить налоги.

Следует уведомить банк о выезде, написав или позвонив в службу поддержки, изменить номер телефона для отправки смс, а также предоставить им новый адрес.

Украинцам советуют скачать все выписки (statements) с британских счетов на случай, если придется подтверждать проживание в Великобритании, получение там доходов и траты.

Фото: Социальные выплаты нужно будет закрыть (gettyimages.com)

Какие еще шаги необходимы перед отъездом

О прекращении обучения в школе и окончательном выезде из Британии предстоит отправить официальное письмо (notice).

Тем, кто пользовался услугами почтовых сервисов, важно изменить свой адрес во всех онлайн кабинетах, чтобы письма не приходили на старый британский адрес.

Можно оформить переадресацию почты в свой украинский адрес. Это платная услуга, тарифы есть на сайте Royal Mail.

"Не оставляйте за собой незакрытых дел и особенно долгов – они, скорее всего, "догонят" вас и за рубежом, и могут повлечь за собой кучу негативных последствий, с которыми гораздо сложнее разбираться, когда вы уже не в Британии", – обращают внимание украинцев в благотворительной организации.

