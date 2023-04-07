Що робити при втраті паспорта в Німеччині: поради

Мільйони українців опинилися за кордоном через війну. Втрата документів для них може стати додатковим стресом.
Що робити громадянам України у Німеччині, якщо закордонний паспорт загубили або його вкрали, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
За статистикою, щороку понад 20 тисяч громадян гублять свої документи за кордоном. Щоб їх відновити, треба звернутися до консульства України в країні перебування.
Що треба робити після втрати паспорта в Німеччині:
4. Отримати посвідчення особи.
Фото: В консульстві треба надати "внутрішній" паспорт (gettyimages.com)
Дипломатичні установи України в Німеччині можуть видати два види посвідчень:
За наявності документального підтвердження державними органами факту крадіжки документів і коштів, посвідку можуть видати безкоштовно. Діти до 16 років також звільняються від оплати. У решті випадків консульський збір – від від 30 євро.
Якщо після цього власник знайде втрачений паспорт, його треба упродовж доби здати у найближче посольство чи консульства, де його знищать.
Для відновлення закордонного паспорту необхідно подати такі документи:
Щоб швидше підтвердити особу, треба мати при собі "внутрішній паспорт" громадянина України та додаток "Дія" на телефоні з необхідними документами, або попередньо зробити їхню копію. У такому випадку консул передає до міграційної служби номер реєстрового запису, далі – перевірка ідентичності та відправка в консульство фото документів людини. Це може зайняти кілька годин.
Якщо будь-які дані закордонного паспорту відсутні, термін можуть продовжити від декількох днів до декількох тижнів.
Оформлення закордонного паспорту в Німеччині на сьогодні можливе у "Паспортному сервісі", який днями відкрився в Берліні.
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