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Что делать при потере паспорта в Германии: советы

Фото: Использование паспортов в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Миллионы украинцев оказались за границей из-за войны. Потеря документов для них может стать дополнительным стрессом.

Что делать гражданам Украины в Германии, если загранпаспорт потеряли или его украли, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Алгоритм действий при потере паспорта в другой стране

По статистике, ежегодно более 20 тысяч граждан теряют свои документы за границей. Чтобы их восстановить, нужно обратиться в консульство Украины в стране пребывания.

Что нужно делать после потери паспорта в Германии:

  1. Обратиться в полицию с письменным заявлением и описанием обстоятельств пропажи документа, получить копию заявления или справку.
  2. Сделать два фото на документы (3х4 см).
  3. Обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в Германии:

4. Получить удостоверение личности.

Фото: В консульстве нужно предоставить "внутренний" паспорт (gettyimages.com)

Какие документы вместо паспорта можно получить в дипломатических учреждениях Украины

Дипломатические учреждения Украины в Германии могут выдать два вида удостоверений:

  1. Удостоверение, удостоверяющее личность и указывающее гражданство Украины. С таким документом можно находиться на территории Германии и предоставить документы на оформление нового загранпаспорта.
  2. Удостоверение на возвращение домой, действующее 30 дней. За это время нужно обратиться в паспортный отдел с заявлением об оформлении нового паспорта.

При наличии документального подтверждения государственными органами факта кражи документов и средств, свидетельство могут выдать бесплатно. Дети до 16 лет тоже освобождаются от оплаты. В остальных случаях консульский сбор – от 30 евро.

Если после этого владелец найдет утраченный паспорт, его нужно в течение суток сдать в ближайшее посольство или консульство, где его уничтожат.

Какие документы необходимы для восстановления загранпаспорта

Для восстановления загранпаспорта необходимо представить следующие документы:

  • заявление на получение нового паспорта;
  • справку из полиции о краже документа;
  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • при смене фамилии – свидетельство о заключении брака;
  • квитанцию об уплате консульского сбора.

Чтобы быстрее подтвердить личность, нужно иметь при себе "внутренний паспорт" гражданина Украины и приложение "Дия" на телефоне с необходимыми документами или предварительно сделать их копию. В таком случае консул передает в миграционную службу номер реестровой записи, далее – проверка идентичности и отправка в консульство фото документов человека. Это может занять несколько часов.

Если какие-либо данные загранпаспорта отсутствуют, срок может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

Оформление загранпаспорта в Германии на сегодняшний день возможно в "Паспортном сервисе", который на днях открылся в Берлине.

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