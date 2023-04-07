Что делать при потере паспорта в Германии: советы

Миллионы украинцев оказались за границей из-за войны. Потеря документов для них может стать дополнительным стрессом.
Что делать гражданам Украины в Германии, если загранпаспорт потеряли или его украли, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
По статистике, ежегодно более 20 тысяч граждан теряют свои документы за границей. Чтобы их восстановить, нужно обратиться в консульство Украины в стране пребывания.
Что нужно делать после потери паспорта в Германии:
4. Получить удостоверение личности.
Фото: В консульстве нужно предоставить "внутренний" паспорт (gettyimages.com)
Дипломатические учреждения Украины в Германии могут выдать два вида удостоверений:
При наличии документального подтверждения государственными органами факта кражи документов и средств, свидетельство могут выдать бесплатно. Дети до 16 лет тоже освобождаются от оплаты. В остальных случаях консульский сбор – от 30 евро.
Если после этого владелец найдет утраченный паспорт, его нужно в течение суток сдать в ближайшее посольство или консульство, где его уничтожат.
Для восстановления загранпаспорта необходимо представить следующие документы:
Чтобы быстрее подтвердить личность, нужно иметь при себе "внутренний паспорт" гражданина Украины и приложение "Дия" на телефоне с необходимыми документами или предварительно сделать их копию. В таком случае консул передает в миграционную службу номер реестровой записи, далее – проверка идентичности и отправка в консульство фото документов человека. Это может занять несколько часов.
Если какие-либо данные загранпаспорта отсутствуют, срок может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.
Оформление загранпаспорта в Германии на сегодняшний день возможно в "Паспортном сервисе", который на днях открылся в Берлине.
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