Чим відрізняється тимчасовий захист і посвідка на проживання у Польщі: порівняння

З 1 квітня біженці з України отримали право на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі – "карти побиту" (karta pobytu). Це стосується лише тих людей, які працюють чи відкрили бізнес.

Чим відрізняється статус тимчасового захисту від дозволу на проживання, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Біженці, які відповідають всім вимогам щодо працевлаштування чи ведення підприємницької діяльності, можуть отримати посвідку на проживання на термін до 3 років, якщо відповідають не всім вимогам – на рік.

Наводимо порівняння особливостей обох статусів легального перебування у Польщі.

Термін дії документа на легальне перебування

Тимчасовий захист діятиме до 24 серпня 2023 року, після чого його можуть продовжити до 4 березня 2024 року.

Карта тимчасового побиту може мати термін дії від 3 місяців до 3 років. Якщо зараз подати документи, можна витратити багато часу і грошей, а отримати карту тимчасового побиту лише на 3 місяці.

Статус тимчасового захисту підтверджується PESEL UKR. Він дає доступ до diia.pl для можливості легальних переміщень до країн ЄС та до України протягом періоду дії спецзакону.

Карта побиту діє лише строк, на який її видали.

Фото: Деякі біженці можуть отримати посвідку на проживання (gettyimages.com)

Витрати і можливість подорожей

Для того, щоб отримати номер PESEL UKR з доступом до diia.pl, платити не треба. При оформленні посвідки на проживання оплата за гербовий збір становить 340 або 440 злотих (2932-3794 грн) залежно від типу дозволу. Сам пластик коштує ще 100 злотих (862 грн).

Електронний документ в diia.pl разом з чинним проїзним документом дає право поїздок Шенгенською зоною до 30 днів. Карта побиту разом з дійсним проїзним документом дає право пересування країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів.

Втрата чинності дозволу на перебування

Втратити тимчасовий захист можна в разі виїзду з Польщі більше, ніж на 30 днів, після отримання тимчасового захисту в іншій країні або після отримання карти побиту в Польщі.

Карта побиту скасовується у таких випадках:

після відкликання дозволу, який видавався на підставі мети перебування українця в Польщі (офіційне працевлаштування, висококваліфікована праця або підприємницька діяльність);

після відкликання дозволу з міркувань безпеки держави, оборони або захисту безпеки чи громадського порядку.

Право на роботу та ведення бізнесу

Українцям зі статусом тимчасового захисту дозвіл на працю в Польщі не потрібен, якщо роботодавець своєчасно повідомив ужонд праці про доручення роботи іноземцю.

Із посвідкою на проживання дозвіл на роботу в Польщі також не потрібен, якщо роботодавець своєчасно повідомив ужонд праці про доручення роботи іноземцю, якщо інше не передбачене умовами видачі дозволу на отримання карти тимчасового побиту.

І тимчасовий захист, і карта побиту за умови наявності номера PESEL або запису в CEIDG дають право на відкриття та ведення підприємницької діяльності на таких самих умовах, як полякам.

Фото: Українці збережуть право на виплати (gettyimages.com)

Пільги та виплати від держави

Біженці зі статусом тимчасового захисту мають право на нефінансову допомогу (безкоштовне житло, харчування, засоби гігієни, доступ до транспортних послуг та психологічної допомоги). Карта побиту такої допомоги не передбачає.

Біженці з тимчасовим захистом мають право на отримання одноразової грошової допомоги 300 злотих, щомісячних виплат 500 злотих, сімейного капіталу опікунчого, дофінансування на оплату ясел, дитячих клубів чи денного опікуна.

Посвідка на тимчасове проживання дає право на доступ до програм 300, 500+, сімейного капіталу опікунчого, дофінансування на оплату ясел, дитячих клубів чи денного опікуна.



Тимчасовий захист дає право на безкоштовне отримання медичних послуг на тих самих умовах, що й платники внесків обов’язкового медичного страхування.

З картою побиту необхідно сплачувати внески на медичне страхування для отримання доступу до послуг, фінансованих через NFZ.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться відносини між українцями і поляками після війни.

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