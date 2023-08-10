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Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону: опитування МОМ

Фото: Автобус для українських біженців в Угорщині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, які знайшли прихисток за кордоном, нерідко потребують значної допомоги, щоб мати змогу повернутися в Україну. Найбільше необхідні організація поїздки та гроші.

Для більшості біженців мотивом повернення є туга за домом та покращення ситуації у їхньому регіоні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на dailynewshungary.com.

Угорський офісу Міжнародної організації з міграції (МОМ) у квітні-червні 2023 року провів опитування українських біженців на тему повернення в Україну.

З'ясувалося, що біженці, які повертаються в Україну, потребують допомоги із проїздом, інформації, фінансову підтримку та допомоги у медичних питаннях. Серед опитаних 30% мали намір повернутися додому назавжди, а 66% відвідували Україну на короткий час. Основними мотивами повернутися в Україну більшість людей назвали тугу за домівкою та покращення ситуації у їхньому регіоні.

Найбільшими потребами при поверненні респонденти називали такі:

  • допомога з поїздкою – 52%;
  • загальна інформація – 43%;
  • фінансова підтримка – 39%;
  • доступ до медичних послуг та ліків – 27%.

Більше половини респондентів заявили, що отримували допомогу під час поїздки до Угорщини. Ще 39% отримали підтримку з поселенням, 36% отримали фінансову допомогу, а 32% – харчування.

Серед опитаних 54% обрали країною прихистку саме Угорщину, тоді як 12% шукали притулку в Німеччині, а 5% – в Австрії.

Раніше повідомлялося, у яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців.

Також ми писали, чому змінюється ставлення поляків до українських біженців.

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