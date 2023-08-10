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Что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы: опрос МОМ

Фото: Автобус для украинских беженцев в Венгрии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы, нашедшие убежище за границей, нередко нуждаются в значительной помощи, чтобы иметь возможность вернуться в Украину. Наиболее необходимы организация поездки и деньги.

Для большинства беженцев мотивом возвращения является тоска по дому и улучшение ситуации в их регионе, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на dailynewshungary.com.

Венгерский офис Международной организации по миграции (МОМ) в апреле-июне 2023 года провел опрос украинских беженцев на тему возвращения в Украину.

Выяснилось, что беженцы, которые возвращаются в Украину,  нуждаются в помощи с проездом, в информации, финансовой поддержке и помощи в медицинских вопросах. Среди опрошенных 30% намеревались вернуться домой навсегда, а 66% посещали Украину на короткое время. Основными мотивами вернуться в Украину большинство людей назвали тоску по дому и улучшение ситуации в их регионе.

Наибольшими потребностями при возвращении респонденты называли следующие:

  • помощь с поездкой – 52%;
  • общая информация – 43%;
  • финансовая поддержка – 39%;
  • доступ к медицинским услугам и лекарствам – 27%.

Более половины респондентов заявили, что получали помощь при поездке в Венгрию. Еще 39% получили поддержку с поселением, 36% получили финансовую помощь, а 32% – питание.

Среди опрошенных 54% избрали страной убежища именно Венгрию, тогда как 12% искали приют в Германии, а 5% – в Австрии.

Ранее сообщалось, в каких странах ЕС растет количество украинских беженцев.

Также мы писали, почему меняется отношение поляков к украинским беженцам.

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