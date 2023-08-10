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У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату

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Четвер 10 серпня 2023 11:35
У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У країнах ЄС перебувають понад 4 млн біженців з Україні, які отримали статус тимчасового захисту. У червні кількість втікачів від війни збільшилася майже на 46 000 людей.

Найбільше зростання прибуттів спостерігалося у Німеччині, Чехії та Ірландії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч біженців із України. Найбільша кількість людей знайшли прихисток у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно із травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб). Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

  • Німеччина – 21 830 (+2,0%);
  • Чехія – 9 050 людей (+2,7%);
  • Ірландія – 3100 біженців (+3,7%).

Водночас до двох країн потік біженців знизився у червні порівняно із травнем:

  • Польщі (-13635; -1,4%);
  • Італії (-1005; -0,6%).

Наразі в Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення. Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

  • Чехії – 32,2;
  • Польщі – 26,6;
  • Естонії – 25,8;
  • Болгарії – 24,9;
  • Литві – 24,7.

На 30 червня 2023 року серед отримувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.

Нагадаємо, ми писали, чому змінюється ставлення поляків до українських біженців.

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