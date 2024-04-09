Ще одна країна запустить проїзні за 49 євро: хто зможе скористатися

Цього літа у Франції планують запустити проїзний за 49 євро для поїздок залізницею. Уряд досяг відповідної угоди із регіонами.

Хто зможе скористатися дешевим квитком та на яких маршрутах він діятиме, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Хто зможе скористатися бюджетним проїзним

Квиток за 49 євро на місяць на майже всі види транспорту дуже популярний у Німеччині. Він має назву Deutschlandticket. Франція запускає цього літа власну версію бюджетного проїзного.

Минулого тижня міністр транспорту Франції Патріс Вергрієт заявив, що угода була досягнута з усіма регіонами. Проїзд коштуватиме 49 євро на місяць, і в липні та серпні пільга буде доступна для близько 700 тисячам людей віком до 27 років.

Проїзний дозволятиме необмежений проїзд поїздами TER та Intercity, але ним не можна буде скористатися у швидкісних поїздах TGV.

Проїзний буде експериментом упродовж року

Вартість програми квитка за 49 євро оцінюється в 15 млн євро. Держава пропонує профінансувати 80%. Деякі мери критикували проект за відсутність деталей у планах.

"Через 6 місяців початковий варіант проїзного за зразком німецького тепер перетворений на передплату вартістю 49 євро на два місяці в мережі за межами регіону Іль-де-Франс і лише для молоді", – повідомили представники регіонів.

Фото: Молодь зможе подорожувати по більшій частині Франції (gettyimages.com)

Із маршрутів виключили найбільш населений регіон Іль-де-Франс. Щоб подорожувати по Франції, молодим людям у регіоні О-де-Франс доведеться купувати додатковий квиток вартістю до 16 євро в регіоні Іль-де-Франс.

Спочатку проїзний буде однорічним експериментом, але його можуть продовжити і розширити у майбутньому.

Якими маршрутами можна буде подорожувати

Попри критику плану, влітку проїзний зробить доступними для молоді великі частини країни. Поїзди TER сполучають локальні станції в регіонах Франції і обслуговують близько 1,1 млн пасажирів на день.

Серед популярних маршрутів Бордо – Аркашон (проїзд коштує близько 13 євро) і Марсель – Тулон (14 євро). Пасажири, які здійснюють такі поїздки регулярно, можуть заощадити сотні євро з новим проїзним. Поїздка з Ліона до Марселя триває менше 4 годин, але часто коштує дорожче, ніж ціна нового квитка в 49 євро.

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