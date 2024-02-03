Квиток за 49 євро у Німеччині: що буде з популярним проїзним у 2024 році

Проїзний на усі види громадського транспорту у Німеччині за 49 євро на місяць діятиме до кінця 2024 року за незмінною ціною. Очікуване підвищення вартості не погодили в уряді.

Водночас планується зробити проїзний зручнішим для сімей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Чому ціну проїзного хотіли підвищити

У 2024 році пасажири зможуть користуватися квитком Deutschlandticket на громадський транспорт Німеччини вартістю 49 євро завдяки державному фінансуванню. Цей проїзний за такою ціною запустили у квітні 2023 року. Упродовж місяця його придбали 3 мільйони пасажирів.

Проїзний, який пропонує необмежений проїзд у всьому місцевому та регіональному громадському транспорті за ціною 1,6 євро на день, влада назвала найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини.

Минулого року транспортні компанії заявляли, що низька ціна є неприйнятною. Місцеві та регіональні перевізники потерпають через високу інфляцію, а дохід від проїзних залишається низьким.

Хоча у січні 2024 року очікувалося підвищення цін, але міністри транспорту вирішили спрямувати невитрачені кошти з 2023 року на фінансування проїзного цього року. Уряд підтвердив, що квиток буде діяти у 2024 році, а ціна залишиться незмінною до кінця року.

Фото: Пасажири у Берліні (pixabay.com)

Що треба знати про Deutschlandticket

Проїзний, також відомий як "D-ticket" – це місячний абонемент за 49 євро на (приблизно 1,60 євро на день). Він дійсний для всіх міських автобусів, метро та трамваїв у муніципалітетах Німеччини, а також для транспорту на короткі та середні відстані, включаючи поїзди. Він не підходить лише для поїздів далекого прямування, якими керує DB Fernverkehr AG (включаючи RE) або інші постачальники, такі як FlixTrain (IC, EC, ICE).

Водночас є низка міжнародних напрямків, куди можна подорожувати поїздами з цим проїзним.

Місячний абонемент за 49 євро запровадили після успіху експериментального проїзного за 9 євро, який діяв влітку 2022 року.

Надзвичайно дешевий для Німеччини проїзний квиток запровадили для боротьби зі зростанням інфляції після вторгнення Росії в Україну. Він став надзвичайно популярним. У червні, липні та серпні було продано понад 52 млн проїзних для подорожей країною.

Ціна в 9 євро була неприйнятною на тривалий час, тому за погодженням із транспортними компаніями влада запровадила у 2023 році проїзний за 49 євро. У перші дні його запуска сайт залізничної компанії Deutsche Bahn був перевантажений відвідувачами.

Із 3 млн людей, які придбали квиток упродовж першого місяця після запуску, щонайменше 750 000 ніколи раніше не користувалися громадським транспортом.

Вимоги транспортних компаній підвищити вартість проїзного у 2024 році викликали великий опір з боку політиків. Поки що федеральний уряд і уряди штатів продовжуватимуть фінансувати дефіцит, компенсуючи видатки компаніям громадського транспорту.

Фото: Електронний квиток Deutschlandticket (gettyimages.com)

Які зміни до проїзного готує влада

Федеральна коаліція "світлофорів" наразі працює над зміною правил, яка дозволить власникам іменних проїзних брати з собою у поїздку ще одного дорослого та трьох дітей віком від шести до 14 років у певний час.

За згодою транспортних компаній це правило діятиме у вихідні та святкові дні, а також після 20 години в будні.

Нагадаємо, ми писали, у які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро. У переліку доступних – 8 країн.

Також стало відомо, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро. Зокрема, проїзним не можна скористатися у приміських поїздах на деяких стикувальних рейсах.

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