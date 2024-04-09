Еще одна страна запустит проездные за 49 евро: кто сможет воспользоваться

Этим летом во Франции планируют запустить проездной за 49 евро для поездок по железной дороге. Правительство достигло соответствующего соглашения с регионами.

Кто сможет воспользоваться дешевым билетом и на каких маршрутах он будет действовать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Кто сможет воспользоваться бюджетным проездным

Билет за 49 евро в месяц на почти все виды транспорта очень популярен в Германии. Он называется Deutschlandticket. Франция запускает этим летом собственную версию бюджетного проездного.

На прошлой неделе министр транспорта Франции Патрис Вергриет заявил, что соглашение было достигнуто со всеми регионами. Проезд будет стоить 49 евро в месяц, и в июле и августе льгота будет доступна около 700 тысячам человек в возрасте до 27 лет.

Проездной будет позволять неограниченный проезд поездами TER и Intercity, но им нельзя будет воспользоваться в скоростных поездах TGV.

Проездной будет экспериментом в течение года

Стоимость программы билета за 49 евро оценивается в 15 млн евро. Государство предлагает профинансировать 80%. Некоторые мэры критиковали проект за отсутствие деталей в планах.

"Через 6 месяцев первоначальный вариант проездного по образцу немецкого теперь превращен в подписку стоимостью 49 евро на два месяца в сети за пределами региона Иль-де-Франс и только для молодежи", – сообщили представители регионов.

Фото: Молодежь сможет путешествовать по большей части Франции (gettyimages.com)

Из маршрутов исключили самый населенный регион Иль-де-Франс. Чтобы путешествовать по Франции, молодым людям в регионе О-де-Франс придется покупать дополнительный билет стоимостью до 16 евро в регионе Иль-де-Франс.

Сначала проездной будет годовым экспериментом, но его могут продолжить и расширить в будущем.

Какими маршрутами можно будет путешествовать

Несмотря на критику плана, летом проездной сделает доступными для молодежи большие части страны. Поезда TER соединяют локальные станции в регионах Франции и обслуживают около 1,1 млн пассажиров в день.

Среди популярных маршрутов – Бордо – Аркашон (проезд стоит около 13 евро) и Марсель – Тулон (14 евро). Пассажиры, совершающие такие поездки регулярно, могут сэкономить сотни евро с новым проездным. Поездка из Лиона в Марсель длится менее 4 часов, но часто стоит дороже, чем цена нового билета в 49 евро.

Напомним, мы писали, что будет с популярным немецким проездным в 2024 году. Повышение его стоимости не согласовано в правительстве.

Также мы писали, что в Европе запустили новый ночной поезд. Он везет пассажиров за 15 часов через четыре страны.

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