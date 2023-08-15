Еще одна страна ЕС отменяет упрощенные правила ввоза животных из Украины: детали

Швеция отменяет исключительные правила для ввоза домашних животных из Украины с 1 сентября. Стандартные условия будут действовать даже для беженцев.

Собак, кошек и хорьков, которые не будут отвечать требованиям для въезда, не допустят на шведской границе или, в худшем случае, подвергнут эвтаназии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Государственное управление сельского хозяйства Швеции.

Упрощенные правила ввоза будут действовать до 31 августа

На странице ведомства отмечается, что с 1 сентября исключительные правила больше не будут распространяться на собак, кошек и хорьков, которые приезжают со своими владельцами, покинувшими Украину. С этой даты Швеция возвращается к обычным правилам домашних питомцев из Украины даже для беженцев.

"Это означает, что животных, не отвечающих требованиям по въезду, будут возвращать на шведской границе или, в худшем случае, могут подвергнуть эвтаназии", – предупреждают в управлении.

Чтобы животное, уже находящееся в Швеции, подпадало под действие исключений, которые были введены в связи с войной, необходимо доставить его к ветеринару не позднее 31 августа.

Этого не следует делать, если владельцы уже посетили ветеринара с животным или получили письменное решение от Управления сельского хозяйства Швеции, где указано, что нужно делать.

"Вскоре все страны ЕС вернутся к обычным правилам ввоза собак, кошек и хорьков из Украины. Несколько стран уже сделали это. Внимательно проверяйте, что касается страны, в которую вы отправляетесь", – предупреждают украинцев.

Фото: Для животных беженцев возвращают стандартные правила ввоза (gettyimages.com)

Стандартные правила, которые начнут применять для украинцев

Правила ввоза собак и кошек в Швецию, действующие при обычных обстоятельствах, без временного исключения из правил для животных из Украины, такие:

животное должно иметь микрочип ISO и быть чипованным перед прививкой от бешенства. Если животное после этого микрочипируется, его нужно будет еще раз вакцинировать. Если животное проверяют на границе и микрочип неразборчив, животное могут отправить обратно в страну, откуда оно прибыло, возможно, поместить на карантин или, в худшем случае, подвергнуть эвтаназии.

ISO и быть чипованным перед прививкой от бешенства. Если животное после этого микрочипируется, его нужно будет еще раз вакцинировать. Если животное проверяют на границе и микрочип неразборчив, животное могут отправить обратно в страну, откуда оно прибыло, возможно, поместить на карантин или, в худшем случае, подвергнуть эвтаназии. животное должно быть привито от бешенства . Первая вакцинация может состоять из одной или двух доз. Для первичной вакцинации животное должно иметь возраст не менее 12 недель. Первичная вакцинация против бешенства становится действительной через 21 день.

. Первая вакцинация может состоять из одной или двух доз. Для первичной вакцинации животное должно иметь возраст не менее 12 недель. Первичная вакцинация против бешенства становится действительной через 21 день. животное должно иметь разрешенное количество антител к бешенству (тест на титр). Образец крови должен быть проанализирован лабораторией, одобренной ЕС, и должен показывать как минимум 0,5 МЕ/мл. Лаборатория должна иметь разрешение для тестирования на антитела к бешенству.

животные, привезенные в Швецию из страны за пределами ЕС, должны иметь сертификат здоровья, выдаваемый официальным ветеринаром или центральным ветеринарным органом соответствующей страны и удостоверяемый печатью. В некоторых случаях – паспорт домашних животных ЕС.

"Если ваше животное путешествует с неправильными или неполными документами, животному может быть отказано во въезде в Швецию или, в худшем случае, его подвергнут эвтаназии. В некоторых случаях животное можно поместить на карантин, а владелец несет ответственность за расходы.

Учтите, что время ожидания после прививки от бешенства может означать, что в некоторых случаях может пройти до 4 месяцев, прежде чем вы сможете привезти животное в Швецию", – обращают внимание на странице управления.

Фото: Беженцы с животными на вокзале в Перемышле (gettyimages.com)

Правила для животных, владельцы которых возвращаются в Украину

Собаки, коты и хорьки, которые должны вернуться в Украину, также должны иметь микрочип и прививку от бешенства.

"Владелец животного должен обратиться к ветеринару, который может это сделать. Владелец животного сам оплачивает вакцинацию, тогда как Управление сельского хозяйства оплачивает маркировку микрочипом", – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что именно Украина требует микрочип и вакцинацию. Во время прививки выдается ветеринарная справка, которую можно предъявить при пересечении границы. Украинским домашним животным, путешествующим с беженцами, паспорта ЕС не выдают.

Напомним, мы писали, что нужно знать о ввозе домашних животных в Германию

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