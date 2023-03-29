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Еще один украинский авиаперевозчик может начать полеты за границей: что известно

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 12:38
Еще один украинский авиаперевозчик может начать полеты за границей: что известно Фото: Самолет авиакомпании Windrose (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Единственная украинская авиакомпания, которая сейчас выполняет полеты за границей – SkyUp. Перевозчику удалось задействовать в Европе практически все свои самолеты – их арендуют другие авиакомпании вместе с командами пилотов и бортпроводников.

Начать летать за границей имеет все шансы еще один украинский перевозчик – Windrose (Роза Ветров). Об этом говорится в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Что произошло с украинскими авиакомпаниями за более чем год войны".

Самолеты от МАУ. Начать летать за границей может Windrose

Бывший гигант авиаотрасли, компания МАУ, не выполняла рейсы с осени прошлого года. К тому же внутри компании продолжается конфликт между акционерами, несколько раз менялось руководство за короткое время.

Три самолета, которые были до вторжения РФ задействованы в МАУ, передали другой авиакомпании – "Роза ветров" (Windrose), говорит в комментарии РБК-Украина выразил редактор профильного издания Avianews Александр Мироненко. "Розу Ветров" связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Скорее всего, учитывая, что у Коломойского лучший контроль над "Розой Ветров", "свои" акционеры, то было решено перевести часть самолетов в Windrose. Теперь теоретически Windrose может выполнять рейсы по "мокрому лизингу", как сейчас делает SkyUp. Для этого им нужно разобраться с флотом и взять персонал", – считает собеседник.

Теперь у "Роза Ветров" есть шансы перезапуститься на двух Boeing и одном Embraer, говорит эксперт. Раньше эта компания таких самолетов не имела.

В то же время он считает, что МАУ вряд ли возобновит полеты. Время проходит, и часть персонала уже устроилась работать в разных компаниях за рубежом, потому что украинские сертификаты позволяют пилотам устраиваться в иностранные авиакомпании, чтобы они не потеряли ценную профессию.

РБК-Украина направило письмо компании Windrose с вопросом о том, планируют ли они задействовать флот за границей, но на момент публикации ответа не получило.

Отметим, SkyUp помогла крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева. Также украинские авиакомпании оказались безопаснее европейских авиаперевозчиков.

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