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SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева: деталі

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Четвер 16 березня 2023 12:55
SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева: деталі Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша авіакомпанія Молдови Air Moldova скасувала всі рейси 10 березня через те, що залишилася без 2 із 3 літаків у флоті. Причиною стала інформація про можливе захоплення військовими РФ аеропорту в Кишиневі.

Щоб відновити частину рейсів, перевізник орендував літаки в інших авіакомпаній, серед яких – українська SkyUp, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що вже з 11 березня за маршрутами Air Moldova літав авіалайнер SkyUp Boeing 737-800 з номером UR-SQM. Він виконував рейси з Кишинева упродовж 3 днів.

З 13 березня замість цього борту почав літати інший літак SkyUp – Boeing 737-800 з номером UR-SQG. Наразі він виконує зі столиці Молдови по 6 рейсів на день.

Air Moldova орендує літак SkyUp на умовах мокрого лізингу, повідомили профільному виданню у прес-службі українського авіаперевізника. Літаки надаються разом з екіпажем.

"Між авіакомпаніями SkyUp та Air Moldova діє рамкова угода щодо мокрого лізингу. За її умовами SkyUp може надавати молдовській авіакомпанії борти у випадку необхідності, наявності вільних потужностей та з урахуванням діючих обмежень. У зв’язку з цим поточний об’єм співпраці не є чітко формалізованим та значним чином залежить від потреб партнерів. Наразі в рамках цієї угоди задіяний один літак авіакомпанії SkyUp", – додали в прес-службі українського перевізника.

SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева: деталіФото: Літак авіакомпанії SkyUp в аеропорту (facebook.com/skyup.aero)

З початку війни SkyUp став виконувати рейси за кордоном. Перевізник надає в мокрий лізинг 10 своїх літаків. Вісім з них виконують рейси з міст Європи, переважно на курортні напрямки, два – літають у Судані.

Нагадаємо, ми писали, куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни.

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