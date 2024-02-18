Шанс на кар'єру. Чим робота у Німеччині приваблює фахівців із різних країн

Дефіцит робочих рук у Німеччині змушує владу змінювати міграційне законодавство , щоб залучити більше іноземних спеціалістів. Уряд планує зробити країну привабливішою для кваліфікованих кадрів.

Які очікування та враження від Німеччини у іноземців, які приїхали на роботу в цю країну, РБК-Україна розповідає з посиланням на DW .

Із яких країн до Німеччини приїжджають найбільше фахівців

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) провела опитування серед тисяч фахівців із країн поза межами ЄС за допомогою інтернет-порталу Make it in Germany. Основною метою опитування було зрозуміти мотивацію, очікування та страхи людей, які розглядають можливість переїзду до Німеччини.

На першому етапі дослідження влітку та восени 2022 року опитали майже 30 тисяч людей. Через півроку на нові запитання відповіли близько 10 000 з них. В останньому етапі опитування, який відбувся восени та взимку 2023 року, брали участь 6000 учасників.

Найбільше серед опитаних було жителів Туреччини (13%), Індії (10%) і Колумбії (9%). Приблизно по 4% респондентів були з Алжиру, Аргентини, Єгипту, Мексики, Росії та Філіппін.

Фото: Співбесіда на роботу (unsplash.com)

Хто хотів би переїхати до Німеччини, щоб працювати

"75% опитаних – чоловіки. Більшість Із них із високою кваліфікацією. Зокрема, 75% мають вищу освіту, а майже третина – ступінь магістра або доктора наук", – розповів керівник дослідження Томас Лібіг.

Найбільше освічених фахівців серед росіян, половина з яких мають науковий ступінь. Далі йдуть албанці (47%) і алжирці (42%), за ними йдуть респонденти з Тунісу та Індії, третина з яких мають ступені магістра або доктора наук. Більшість респондентів мають сім'ї та дітей. 60% опитаних володіють німецькою мовою на базовому рівні, а кожен третій має просунутий рівень.

Автори дослідження зробили висновки, що Німеччина залишається привабливою країною для кваліфікованих фахівців з-за кордону. Проте чимало респондентів скаржаться на тривале очікування на отримання візи. У Туреччині кожен третій респондент оцінив свій досвід спілкування з німецькими міграційними органами як "скоріше поганий" або "дуже поганий". В Алжирі таку думку поділяє кожен п'ятий опитаний (21%).

Згідно з результатами опитування, інтерес до Німеччини викликають розповіді або особистий досвід друзів, родичів чи колег. Основною мотивацією для переїзду до ФРН, за словами більшості учасників опитування, є шанс знайти високооплачувану роботу та збудувати успішну кар'єру.

Фото: Робота в офісі (unsplash.com)

Середі інших ключових факторів вибору – безпека, ефективна система охорони здоров'я та освіти, демократія та правова держава, а також можливості для подружжя і дітей.

Переїхати вдалося небагатьом

Між різними етапами опитування минуло більше року, а приїхати до Німеччини вдалося лише 5% респондентів. Зазвичай це були люди з великим колом контактів і добрим знанням мови.

93% з них працюють на повний робочий день у Німеччині. Приблизно половина з них зайнята в IT-сфері та інженерії. Кожен десятий працює в галузі охорони здоров'я та догляду за літніми та хворими. Майже половина респондентів отримують зарплату понад 4000 євро брутто (до відрахувань) на місяць, 13% отримують понад 6000 євро. Кожен десятий заробляє менше 2000 євро на місяць.

Більшість тих, хто знайшов роботу в Німеччині, "відносно задоволені" або "дуже задоволені" своїм життям в цій країні – це стосується 59% респондентів. Особливо позитивно вони оцінюють рівень життя, німецьку культуру та менталітет, а також доброзичливе ставлення до іноземців. З іншого боку, "незадоволені" або "відносно незадоволені" своїм досвідом взаємодії з міграційними відомствами 40% опитаних, стільки само 40% висловлюють невдоволеність своїми доходами і фінансовим станом.

Фото: Поліграфікомбінат у Німеччині (gettyimages.com)

Ситуація з расизмом та дискримінацією гірша, ніж очікували

Багато учасників опитування висловили побоювання стати жертвами расизму та дискримінації під час перебування в Німеччині. Ті, хто вже приїхали і працюють, розповіли, що ситуація з дискримінацією та расизмом у ФРН є гіршою, ніж вони очікували.

"Більше половини мігрантів в Німеччині стикаються з дискримінацією під час пошуку житла. Майже 40% повідомили про випадки расизму та дискримінації у магазинах, ресторанах та на вулицях",- зауважує Томас Лібіг.

Водночас досвід взаємодії з поліцією, зокрема в школах, куди ходять їхні діти, виявився кращим, ніж очікували респонденти.

Автори дослідження ОЕСР рекомендували уважніше відбирати персонал у відомствах, що взаємодіють з мігрантами. Також вони заявили про необхідність змінити вимоги щодо мови. Головне завдання – вжити негайних заходів у боротьбі з расизмом та дискримінацією, щоб залучити до країни висококваліфікованих фахівців.

Згідно з останнім звітом ОЕСР щодо міграції, понад половина іноземців, які довгий час перебувають у Німеччині, є мігрантами з інших країн ЄС. На другому місці (21%) – біженці, і за ними йдуть ті, у кого в Німеччині проживають члени сім'ї, до яких вони приїхали (15%). Люди, які їдуть до Німеччини на роботу з-за меж ЄС, складають найменшу групу – 14%.

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