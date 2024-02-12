Високі зарплати та можливості. Де у Європі люди найбільше задоволені своєю роботою

Три європейські столиці увійшли до десятки міст, де люди найбільше задоволені своєю роботою. Про це йдеться в звіті Європейської комісії.

Водночас до топ-10 увійшли чотири міста Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Де у Європі найбільше жителів задоволені своєю роботою

Згідно зі звітом про якість життя у європейських містах, який опублікувала Єврокомісія, найбільше задоволені своєю роботою люди у містах шести країн. До десятки міст потрапили три столиці – Берлін, Люксембург та Рейк'явік.

В опитуванні брали учать працевлаштовані жителі міст. У середньому 74% опитаних європейців сказали, що задоволені своєю роботою.

Перелік з 10 найкращих міст виглядає так:

Росток (Німеччина) – 85%; Люксембург (Люксембург) – 84%; Рейк'явік (Ісландія) – 84%; Женева (Швейцарія) – 83%; Дортмунд (Німеччина) – 83%; Берлін (Німеччина) – 83%; Цюріх (Швейцарія) – 82%; Ольборг (Данія) – 82%; Мальме (Швеція) – 82%; Гамбург (Німеччина) – 81%.

Більше задоволених своєю роботою – у великих містах

Столиці та великі міста часто мають більше можливостей для працевлаштування та кращі умови оплати праці. Це робить добробут жителів стабільним, а ринок праці більш привабливим для працівників.

Про найвищий рівень задоволеності роботою розповіли люди у містах Німеччини, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччини. А міста Греції, Італії, Угорщини та Іспанії отримали нижчі бали.

Розвиток міських ринків праці сприяє тому, що люди знаходять роботу, яка їм подобається. Якщо жителі міст задоволені роботою приблизно на одному рівні, то вже із жителями сільських регіонів різниця відчутна.

У деяких містах рівень задоволеністю роботою зростає з роками – наприклад, у Нікосії (Кіпр) і Болоньї (Італія), Анталії.

Фото: Робота в офісі (unsplash.com)

А менше задоволених своїми умовами праці та оплатою стало у містах Валлетта (Мальта), Кошице (Словаччина).

Найнижчу оцінку задоволеності своєю роботою отримали Іракліон (Греція) – 54%, Афіни (56%), Скоп’є (Північна Македонія), Белград (Сербія) і Подгоріца (Чорногорія).

Яка мінамільна зарплата у країнах ЄС у 2024 році

У багатьох країнах Європи у 2024 році зросла мінімальна заробітна плата. Рівень оплати праці є одним із факторів, який впливає на задоволеність працівників роботою.

Станом на 1 січня 2024 року 22 із 27 країн ЄС мали встановлену мінімальну заробітну плату, включаючи Кіпр. Країнами ЄС без мінімальної зарплати є: Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Згідно із даними Євростату, мінімалка в ЄС складає від 477 євро в Болгарії до 2571 євро в Люксембурзі.

До групи країн із мінімальною зарплатою понад 1500 євро на місяць входять:

Люксембург (2571 євро);

Ірландія (2146 євро);

Нідерланди (2070 євро);

Німеччина (2054 євро);

Бельгія (1994 євро);

Франція (1767 євро).

Від 1000 євро до 1500 євро на місяць мінімальна зарплата в Іспанії (1323 євро) та Словенії (1254 євро).

Фото: Найнижчі зарплати – на низькокваліфікованих роботах (gettyimages.com)

До 1000 євро мінімальні зарплати у таких країнах: Кіпр (1000 євро), Польща (977 євро), Португалія (956 євро), Мальта (925 євро), Литва (924 євро), Греція (910 євро), Хорватія (840 євро), Естонія (820 євро), Чехія (764 євро), Словаччина (750 євро), Латвія (700 євро), Угорщина (697 євро), Румунія (663 євро) та Болгарія (477 євро).

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