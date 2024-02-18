Шанс на карьеру. Чем работа в Германии привлекает специалистов из разных стран

Дефицит рабочих рук в Германии вынуждает власти менять миграционное законодательство, чтобы привлечь больше иностранных специалистов. Правительство планирует сделать страну более привлекательной для квалифицированных кадров.

Какие ожидания и впечатления от Германии у приехавших на работу в эту страну иностранцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW .

Из каких стран в Германию приезжают больше всего специалистов

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) провела опрос среди тысяч специалистов из стран вне ЕС с помощью интернет-портала Make it in Germany. Основной целью опроса было понять мотивацию, ожидания и страхи людей, рассматривающих возможность переезда в Германию.

На первом этапе исследования летом и осенью 2022 года опросили около 30 тысяч человек. Через полгода на новые вопросы ответили около 10 тысяч из них. В последнем этапе опроса, который состоялся осенью и зимой 2023 года, участвовали 6000 участников.

Больше всего среди опрошенных было жителей Турции (13%), Индии (10%) и Колумбии (9%). Приблизительно по 4% респондентов были из Алжира, Аргентины, Египта, Мексики, России и Филиппин.

Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)

Кто хотел бы переехать в Германию, чтобы работать

"75% опрошенных – мужчины. Большинство из них с высокой квалификацией. В частности, 75% имеют высшее образование, а почти треть – степень магистра или доктора наук", – рассказал руководитель исследования Томас Либиг.

Больше всего образованных специалистов среди россиян, половина из которых имеют научную степень. Далее следуют албанцы (47%) и алжирцы (42%), за ними идут респонденты из Туниса и Индии, треть из которых имеют степени магистра или доктора наук. У большинства респондентов есть семьи и дети. 60% опрошенных владеют немецким языком на базовом уровне, а каждый третий имеет продвинутый уровень.

Авторы исследования пришли к выводу, что Германия остается привлекательной страной для квалифицированных специалистов из-за рубежа. Однако многие респонденты жалуются на длительное ожидание получения визы. В Турции каждый третий респондент оценил свой опыт общения с немецкими миграционными органами как "скорее плохой" или "очень плохой". В Алжире такое мнение разделяет каждый пятый опрошенный (21%).

Согласно результатам опроса, интерес к Германии вызывают рассказы или личный опыт друзей, родственников или коллег. Основной мотивацией для переезда в ФРГ, по словам большинства участников опроса, является шанс найти высокооплачиваемую работу и построить успешную карьеру.

Фото: Работа в офисе (unsplash.com)

Среди других ключевых факторов выбора – безопасность, эффективная система здравоохранения и образования, демократия и правовое государство, а также возможности для супругов и детей.

Переехать удалось немногим

Между разными этапами опроса прошло больше года, а приехать в Германию удалось только 5% респондентов. Обычно это были люди с большим кругом контактов и хорошим знанием языка.

93% из них трудятся на полный рабочий день в Германии. Приблизительно половина из них занята в IT-сфере и инженерии. Каждый десятый работает в области здравоохранения и ухода за пожилыми и больными. Почти половина респондентов получают зарплату более 4000 евро брутто (до отчислений) в месяц, 13% получают более 6000 евро. Каждый десятый зарабатывает менее 2000 евро в месяц.

Большинство нашедших работу в Германии "относительно довольны" или "очень довольны" своей жизнью в этой стране – это касается 59% респондентов. Особенно положительно они оценивают уровень жизни, немецкую культуру и менталитет, а также доброжелательное отношение к иностранцам. С другой стороны, "недовольны" или "относительно недовольны" своим опытом взаимодействия с миграционными ведомствами 40% опрошенных, столько же 40% выражают недовольство своими доходами и финансовым состоянием.

Фото: Полиграфикомбинат в Германии (gettyimages.com)

Ситуация с расизмом и дискриминацией хуже, чем ожидалось

Многие участники опроса выразили опасение стать жертвами расизма и дискриминации во время пребывания в Германии. Те, кто уже приехал и работает, рассказали, что ситуация с дискриминацией и расизмом в ФРГ хуже, чем они ожидали.

"Более половины мигрантов в Германии сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Почти 40% сообщили о случаях расизма и дискриминации в магазинах, ресторанах и на улицах", – отмечает Томас Либиг.

В то же время опыт взаимодействия с полицией, в частности в школах, куда ходят их дети, оказался лучше, чем ожидали респонденты.

Авторы исследования ОЭСР рекомендовали более тщательно отбирать персонал в ведомствах, взаимодействующих с мигрантами. Также они заявили про необходимость изменить требования к языку. Главная задача – принять немедленные меры по борьбе с расизмом и дискриминацией, чтобы привлечь в страну высококвалифицированных специалистов.

Согласно последнему отчету ОЭСР по миграции, более половины иностранцев, долгое время находящихся в Германии, являются мигрантами из других стран ЕС. На втором месте (21%) – беженцы, и за ними идут те, у кого в Германии проживают члены семьи, в которым они приехали (15%). Люди, которые едут в Германию на работу из-за пределов ЕС, составляют самую маленькую группу – 14%.

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