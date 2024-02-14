Мінімальна зарплата у Німеччині: кому платитимуть збільшені ставки 2024 року

У 2024 році в Німеччині відбулося значне підвищення мінімальної заробітної плати порівняно із попередніми роками. Погодинна ставка сягнула 12,41 євро.

На кого не поширюється норма та що робити, якщо роботодавець не дотримується встановлених розмірів оплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de .

Як зростає мінімальна зарплата у Німеччині

У 2024 році мінімальна зарплата у Німеччині до встановлена на рівні 12,41 євро за годину. На місяць, за даними Євростату, мінімальна оплата має складати 2054 євро.

Мінімальна зарплата у 2023 році в Німеччині складала 12 євро за годину роботи, у 2022-му – 9,82/10,45 євро за годину. У 2025 році мінімалку планують підвищити до 12,82 євро на годину.

У деяких секторах мінімальна зарплата зросте упродовж року. Наприклад, ставки будуть такі:

тимчасова зайнятість – 13,50 євро (з 1 січня до 31 березня 2024 року);

педагогічний персонал – 18,58 євро (до 31 грудня 2024 року);

прибирання будівлі – 13,50 євро (до 31 грудня 2024 року);

помічники медсестер – 15,50 євро (з 1 травня 2024 року);

кваліфіковані медсестри – 16,50 євро (з 1 травня 2024 року);

фарбування і лакування (некваліфіковані працівники) – 14,50 євро (до до 31 грудня 2024 року).

Збільшення рівня мінімальної оплати праці пов'язане із зростанням інфляції та вартості життя. Так уряд Німеччини намагається реагувати на потреби ринку праці та забезпечити соціальну стабільність.

Фото: Робота з прибирання (gettyimages.com)

Водночас профспілки наполягають на підвищенні мінімальних зарплат мінімум до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.

Хто не має права отримувати мінімальну зарплату в Німеччині

Право на мінімальну зарплату у Німеччині мають люди віком від 18 років, які не навчаються. Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників:

молодь віком до 18 років;

практиканти;

стажери;

самозайняті особи або фрілансери;

волонтери;

довготривалі безробітні у перші 6 місяців працевлаштування.

Мінімальна заробітна плата збільшила ліміт і для міні-роботи

Міні-джоб – це вид неповної зайнятості, де заробітна плата не перевищує фіксованої суми на місяць. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати у 2024 році змінився і ліміт заробітку на міні-джоб із 520 євро до 538 євро на місяць.

Водночас кількість годин залишилася без змін. Кожен працівник на міні-джоб може працювати максимум 10 годин на тиждень або 43 години на місяць.

Фото: Робота з частковою зайнятістю (freepik.com)

Якщо ж людина заробляє більше 538 євро на місяць, це означає, що їй треба сплачувати податки та внески на соціальне страхування.

Що робити, якщо роботодавець не виплачує мінімальну зарплату

Якщо роботодавець у Німеччині не дотримується норм мінімальної зарплати, працівник може вирішувати спір напряму або звертатися за допомогою. Наприклад:

переговори із роботодавцем: інколи недотримання вимог може бути пов’язане з непорозумінням або адміністративною помилкою;

звернення до місцевої профспілки. Більше інформації можна знайти на сайті Конфедерації профспілок Німеччини.

звернення до Трудової інспекції (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Ця установа відповідає за дотримання трудового законодавства, зокрема, й виплати мінімальної заробітної плати.

звернутися до юристів. У Німеччині працюють чимало організацій та юридичних фірм, які спеціалізуються на трудовому праві і можуть допомогти з претензіями.

Фото: Питання оплати праці можна спершу обговорити з роботодавцем (gettyimages.com)

Інформацію про права працівників та мінімальну заробітну плату можна знайти на урядових сайтах та в організаціях із захисту прав працівників.