Найромантичніший маршрут. В Італії вперше за 10 років відкривають легендарну локацію

В Італії вперше через 10 років після закриття планують відновити доступ туристів до відомого пішохідного маршруту "Дорога кохання" (Via dell’Amore). Відкриття маршруту планується повністю відновити у 2024 році.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Віа-дель-Аморе. Коли запрацює маршрут і скільки коштує відвідування

Пішохідна дорога в національному парку Чинкве-Терре в регіоні Лігурія з'єднує два муніципалітети – Монарола і Ріомаджоре. Цей маршрут обіцяє мандрівникам "найромантичнішу прогулянку у світі".

Дорога впродовж довгого часу була найпопулярнішим пішохідним маршрутом в країні. Стежки проходять навколо п’яти сіл, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО – Національного парку Чінкве-Терре.

Відео: Cinque Terre Via Dell'Amore: пішохідний тур по маршруту (youtube.com/Heaven World)

Маршрут був закритий після зсуву у 2012 році, але тепер – після тривалої реконструкції – перша ділянка знову відкрита для літнього перегляду до 30 вересня. Повністю стежка знову відкриється в липні 2024 року.

Відвідати частину маршруту можна виключно під час екскурсій (квитки коштують трохи більше 5 доларів). Таким чином вирішили боротися з надмірним туризмом і зберегти локацію для майбутніх поколінь.

Туристам нагадують, що треба поважати місцеву культуру та спадщину, щоб "Дорога кохання" не перетворилася на "прогулянку ганьби".

Зараз на романтичному пішохідному маршруті все ще тривають роботи з укріплення схилів. Влада виділила на це 13 мільйонів євро. Роботи розпочалися у 2019 році та спрямовані на створення безпечнішого та менш крихкого маршруту. Нові сітки, анкери, заклепки та спеціальні бар’єри зроблять маршрут безпечним.

Крім того, після відкриття буде доступ до нових тунелів, маршрут буде обладнано лавками, на яких можна перепочити, насолоджуючись казковими пейзажами.

Фото: Краєвиди на маршруті Via dell'Amore (wikipedia.org)

Маршрут, що з'явився майже випадково

Маршрут з'явився майже випадково під час будівництва залізниці до Національного пару Чінкве-Терре. Поруч з будівельним майданчиком була порохова станція для вибухівки, використовуваної для будівництва тунелів.

Щоб з’єднати будівельні майданчики станцій Ріомаджоре та Манарола, робітникам знадобилося створити дві невеликі доріжки, які треба було вирити прямо у скелі вздовж тунелів, пише місцевий італійський Doinitaly.

Фото: Замки на поручнях поряд з лавкою для закоханих (wikipedia.org)

Після завершення робіт жителі Ріомаджоре та Манароли виявили, що можна подолати шлях не лише залізницею, а й цією стежкою. Населені пункти хоч і були розташовані близько, але їх розділяли високі пагорби, що ускладнювало контакти місцевих мешканців.

Невдовзі Віа-дель-Аморе стала місцем для романтичних прогулянок посеред мальовничої природи спочатку для місцевих жителів, а потім і для туристів з усього світу. Проходження маршрутом не вимагає особливих зусиль і залишає приємні спогади у серцях закоханих.

Фото: Містечко Манарола поруч із маршрутом (wikipedia.org)

Нагадаємо, останніми роками міста по всій Італії активно запускають цікаві пропозиції, щоб заманити нових мешканців і відродити життя в малолюдних локаціях. Зокрема, затишне італійське містечко Презічче платить велику суму, щоб до них переїхали.

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