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Село на Сардинии приглашает иностранцев пожить три месяца бесплатно: какие условия

Вторник 19 сентября 2023 16:26
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Село на Сардинии приглашает иностранцев пожить три месяца бесплатно: какие условия Фото: Пейзажи на Сардинии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В живописное село на итальянском острове Сардиния приглашают пожить удаленно работающих иностранцев. Комфортное жилье им дадут бесплатно на 3 месяца.

Так, в селе Оллолай пытаются увеличить население и стимулировать местную экономику, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В Сардинии действует программа привлечения цифровых кочевников для увеличения населения. За последние 100 лет количество людей в селе Оллолай сократилось с 2250 до 1300 человек. Ранее на Сардинии привлекали новых жителей продажей домов по 1 евро. Тогда иностранцы приобрели и восстановили десятки домов.

Программа "Work from Ollolai" пытается превратить территорию в привлекательное место для иностранцев, для этого инвестировано более 20 000 евро. В последующие два года село будет принимать удаленных работников на срок до 3 месяцев, а участники могут подать онлайн заявку до конца декабря.

Работники, желающие там пожить, окажутся в домах, где раньше жили фермеры и пастухи. Теперь там оборудованы офисы с высокоскоростным интернетом. Муниципалитет оплачивает аренду, коммунальные услуги, счета и налоги на услуги для кочевников, но не транспорт.

И это не бесплатный отдых: работники должны иметь опыт цифрового кочевника и оставить конкретную работу в конце своего пребывания – эссе, статью или документальный фильм.

Приглашают дистанционных работников из всех сфер: технологии, финансы, СМИ, недвижимость и архитектура, а также художники, музыканты, писатели, ученые и академики.

Чтобы получить визу цифрового кочевника в Италии, нужно отвечать определенным требованиям: быть гражданином страны, не входящей в ЕС, работать на работодателя, зарегистрированного за пределами Италии. Также нужно работать, используя телекоммуникационные технологии.

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