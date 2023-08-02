Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата

Фото: Поїзд SKPL, випробувальна поїздка до Рава-Руської у квітні 2023 року (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У серпні до Варшави почне курсувати новий потяг із прикордонної станції Рава-Руська на Львівщині. Він стане альтернативою іншим видам транспорту для багатьох пасажирів.

Попередньо поїзд планують запустити на маршрути 24 серпня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на tvoemisto.tv.

Польський поїзд виконуватиме два рейси в день, повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Новий маршрут стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску.

Для запуску цього маршруту від Рави-Руської до кордону з Польщею відремонтували колію та вокзал, відкрили митний пост. Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Рейси запустить польська залізнична компанія SKPL. Раніше повідомлялося, що в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

У Рава-Руській пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці", наприклад, до Львова.

У цьому році також планують прокласти євроколію від станції Рави-Руська до Брюховичів. У майбутньому цей залізничний маршрут сполучатиме Львів та Варшаву.

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