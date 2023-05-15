ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із 1 червня. Польська залізниця запустить додаткові поїзди до України

Новость на русском →
Понеділок 15 травня 2023 15:18
Із 1 червня. Польська залізниця запустить додаткові поїзди до України Фото: Польський поїзд з Варшави до Рава-Руської (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 червня почне курсувати ще один поїзд із Варшави в Україну. Польська залізниця запускає додаткові рейси.

Щодня з польської столиці до станції Рава-Руська курсуватиме потяг на 240 місць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА.

Повернутися додому стане простіше – польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (станція у Львівській області).

Щодня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення відбуватиметься з вокзалу "Варшава-Всходня" о 14:00 (за польським часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Зазначається, що поїзди стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. Також новий маршрут допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

У Рава-Руській пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці", наприклад, до Львова.

Із 1 червня. Польська залізниця запустить додаткові поїзди до УкраїниФото: Новий поїзд з Варшави в Україну (t.me/UkrzalInfo)

До слова, потяги між Варшавою та Равою-Руською їздитимуть по євроколії шириною 1435 мм. Ділянку 8,4 км до української станції відновила "Укрзалізниця". Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Колія вже успішно пройшла випробування й готова до запуску регулярного руху. Також відреставрували вокзал на станції "Рава-Руська".

Нагадаємо, ми писали, що із Праги до Львова відкриють новий залізничний маршрут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Варшава поїзди
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександр Мироненко
Сто років в авіації. Як Київ отримав власний міський аеропорт
Олександр Мироненко
редактор видання avianews.com
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Всі точки зору